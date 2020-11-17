Популярная украинская певица Злата Огневич почти ежедневно показывает поклонникам новые образы. На этот раз звезда появилась в голубом длинном платье и джинсовой куртке. Такой аутфит прекрасно подойдет для осенних дней.

Успешная украинская певица Злата Огневич часто делится с поклонниками моментами из своей жизни, а также публикует фото, где предстает в безупречных образах. Новые кадры звезда распространила на своей странице в инстаграме.

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Новый образ Златы Огневич

Певица позировала на фоне улиц Киева. Злата Огневич предстала перед камерой в длинной голубом платье с длинным рукавом. Сверху звезда накинула джинсовую куртку, которая удачно подходила к платью. Образ дополняла стильная шляпка пастельного тона.

Волосы певица уложила голливудскими локонами и заложила за ухо. Нежности и женственности look добавлял и красивый макияж. Звезда подчеркнула глаза длинными стрелками, а губы накрасила розовой помадой.

Поклонников покорил новый образ Златы Огневич. "Красотка", "Невероятно милая", "У вас всегда очень эффектные фотосеты", "Эффектный образ", – написали поклонники в комментариях под фотографией.



Злата Огневич / Instagram / @ zlata.ognevich