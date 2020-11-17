Известная украинская певица Alyosha поделилась новой фотографией с поклонниками. Звезда предстала в образе принцессы, примерив роскошное голубое платье.

На личной странице в инстаграме популярная певица Alyosha опубликовала новую фотографию, где предстала в образе принцессы. Звезда охотно делится с поклонниками яркими моментами из своей жизни.

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Сказочный образ Alyosha

Alyosha позировала на белом фоне, нежно глядя в объектив. Она предстала в безупречном образе, надев роскошное голубое платье с широкими, спадавшими на плечи бретелями, оригинальным декольте с кружевом и широкой юбкой со светлыми вставками.

Певица сделала подходящую прическу, накрутив волосы в голливудские локоны. А на ее лице был изысканный макияж. Звезда накрасила глаза нюдовыми тенями и черными стрелками. А губы подчеркнула розовой помадой.

Девочки в детстве мечтают надеть подобное платье. Я, кстати, никогда не мечтала быть в платье принцессы и даже на свадьбе. Но появилась возможность надеть такой сказочный образ,

- написала певица под фото.

Поклонников очаровал сказочный look Alyosha. "Вы такая нежная и хрупкая. Очень идет платье и такой образ", "Ну какая же красивая!", "Красиво получилось", "Нежность", "Невероятная красота", – написали в комментариях фанаты.



Alyosha / Instagram / @alyoshasinger