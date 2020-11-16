Украинская блогерша и инфлюенсер Квиткова едва ли не ежедневно делится хорошими образами с подписчиками. Для нового аутфита девушка примеряла стильное клетчатое пальто и черный головной убор.

Даша Квиткова поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграме. После удачной покупки собственного дома, блогерша продолжает публиковать красивые осенние образы, которые впоследствии перенимают ее поклонницы.

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Осенний образ Даши Квитковой

Блогерша позировала в черном длинном платье с белым гороховым принтом. Сверху девушка надела стильное клетчатое пальто коричневого цвета. Трендовый образ дополнял черный берет и аксессуары, делавшие аутфит очень атмосферным. Стоит отметить, что блогерша уделяет большое количество времени для своей фотографий, которые всегда выходят совершенными.

Даша Квиткова выровняла волосы и распустила их. На лице девушки был роскошный макияж, удачно соединявшийся с общим look. Звезда накрасила глаза коричневыми тенями и тушью. А губы подчеркнула бордовой помадой.

"Как же мы чувствуем себя по-другому, когда подкрашиваем глаза или выделяем губы яркой помадой. Сразу меняется настроение, а взгляд становится увереннее. Думаю вы замечали, как люди сразу же видят такую ​​сильную энергетику и начинают обращать внимание, делать комплименты и улыбаться вслед" , – написала Даша Квиткова под фото.



Даша Квиткова в стильном образе / Instagram / @kvittkova



Даша Квиткова в стильном образе / Instagram / @kvittkova