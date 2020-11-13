Бывший холостяк Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова наконец приобрели дом. Супруги поделились первым фото и мыслями относительно важной покупки.

Участник 9 сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин и победительница проекта Даша Квиткова приобрели собственный дом недалеко от центра Киева, без помощи родителей. Об этом они рассказали в своем инстаграме. Звезды поделились первыми фотографиями возле особняка.

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Супруги сообщили, что даже не рассматривали одноэтажные здания, ведь хотели бы с радостью встречать родных и близких в новом доме. Сейчас в нем еще продолжаются ремонтные работы, в частности, особняк оформляется внутри, устанавливается отопление, вентиляция, сантехника и электрические устройства. Также ведутся работы на земельном участке.

До последнего держали интригу... это теперь одно из важнейших событий в нашей жизни. Друзья, это просто что-то нереальное. Когда заходишь в дом и представляешь, как все будет обустроено. Здесь спальная комната, а тут гостиная и кабинет. А как представлю, что после работы подъезжаю ко двору, и меня встречает любимая... поверьте, не передать чувства,

– написал Никита Добрынин под фото.

Никита Добрынин признался, что уже ближе к весне в доме ему хочется видеть уют и тепло. Мужчина мечтает о домашнем кинотеатре и своем спортзале.



Даша Квиткова и Никита Добрынин приобрели дом / Instagram-Stories / @kvittkova

Даша Квиткова также поделилась эмоциями. Девушка призналась, что порой в нее не верили близкие, но сейчас она с Никитой довольны и горды себой.

"Этим людям тяжело верилось в то, что наша жизнь такая же в реальности, как и онлайн. Было больно, но мы не хотели ничего и никому доказывать, потому что знали, что время расставит все на свои места, как бы это банально не звучало. В тот момент мы стали еще сильнее и сплоченнее, не останавливались и продолжали работать. Сегодня мы горды собой, как никогда", – написала Даша Квиткова.

Пара поделилась первым фото возле собственного дома. Они позировали на лестнице и у ворот, показывая любовь друг к другу.

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