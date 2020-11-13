Колишній холостяк Нікіта Добринін та його дружина Даша Квіткова нарешті придбали будинок. Подружжя поділились першим фото та думками стосовно важливої покупки.

Учасник 9 сезону шоу "Холостяк" Нікіта Добринін та переможниця проєкту Даша Квіткова придбали власний будинок неподалік від центру Києва, без допомоги батьків. Про це вони розповіли в своєму інстаграмі. Зірки поділились першими фотографіями біля особняка.

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Подружжя вирішили, що навіть не розглядали одноповерхові будівлі, адже хотіли б радо зустрічати рідних і близьких в новому будинку. Зараз в ньому ще тривають ремонтні роботи, зокрема, особняк оформлюється внутрішньо, встановлюється опалення, вентиляція, сантехніка та електричні пристрої. Також ведуться роботи на земельній ділянці.

До останнього тримали інтригу...це тепер одне з найважливіших подій в нашому житті. Друзі, це просто щось нереальне. Коли заходиш в будинок і уявляєш, як все буде облаштовано. Тут спальна кімната, а тут вітальня і кабінет. А як уявлю, що після роботи під'їжджаю до двору, і мене зустрічає кохана... повірте, не передати почуття,

– написав Нікіта Добринін під фото.

Нікіта Добринін зізнався, що вже ближче до весни в домі йому хочеться бачити затишок і тепло. Чоловік мріє про домашній кінотеатр та свій спортзал.



Даша Квіткова та Нікіта Добринін придбали будинок / Instagram-Stories / @kvittkova

Даша Квіткова також поділилась емоціями. Дівчина зізналась, що часом в неї не вірили найближчі, але зараз вона з Нікітою задоволені та горді за себе.

"Цим людям важко вірилося в те, що наше життя таке саме в реальності, як і онлайн. Було боляче, але ми не хотіли нічого і нікому доводити, тому що знали, що час розставить все на свої місця, як би це банально не звучало. У той момент ми стали ще сильнішими і згуртованими, не зупинялися і продовжували працювати. Сьогодні ми горді собою, як ніколи", – написала Даша Квіткова.

Пара поділилась першим фото біля власного будинку. Вони позували на сходах та біля воріт, показуючи любов один до одного.

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