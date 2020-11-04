Український хореограф, суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма вперше показав сімейне гніздечко. Він рідко розповідає про особисте життя, а тепер наважився показати маєток, де мешкає разом із дружиною Ліліаною та сином Леоном.

Зіркове подружжя давно мріяло про особистий будинок, де кожен куточок буде такимй, яким вони його уявляють. Мрія закоханих здійснилася і тепер вони радо показали шанувальникам власну оселю. Відповідним роликом дружина танцівника поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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Будинок Влада Ями

Ліліана зізналася, що про будинок вони з Владом мріяли дуже давно. Разом обдумували різні деталі, родзинки затишної оселі. Жінка поділилася, дещо з декору фарбувала власноруч.

Останні місяці будівництва ми майже жили тут, оскільки дуже хотіли якомога швидше закінчити ремонт. Вклали душу у кожну деталь,

– зазначила Яма.

Будинок знаменита пара зробила у стилі лофт. До дизайну Влад і Ліліана додали декілька власних оригінальних ідей: світильники-терки, дошку для записів на кухні, великий стіл з натурального дерева. Кухня у закоханих дуже простора та світла. Також танцівник додав, що в будинку обов'язково має бути великий телевізор і камін.

Хореограф показав, де на подвір'ї смажить стейки і додав, що найбільшу частину роботи на кухні виконує дружина. Також поділився, що майже кожного дня грає з сином у футбол.

Подружжя показало, як облаштувало вітальню та оригінальний кабінет хореографа, що зроблений у стилі "критого паркінгу". Проте найінтимніші місця будинку – спальню та дитячу кімнату пара вирішила не показувати багатотисячній аудиторії шанувальників.