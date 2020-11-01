Український танцівник та хореограф Влад Яма став учасником шоу "Маскарад", на якому вперше показав 4-річного сина Леона. Влад розповів Каті Осадчій, чому зважився на це рішення саме зараз.

Нещодавно Влад Яма дав інтерв'ю Каті Осадчій в програмі "Світське життя". Там він розповів про його участь разом з 4-річним сином Леоном на шоу "Маскарад". Влад Яма зізнався, чому нарешті зважився показати дитину публіці.

Цікаво Влад Яма вперше показав обличчя сина: миловидне фото

Український танцівник та хореограф розсекретив, що насправді відтягував цей момент наскільки міг. І справді, раніше Влад Яма всіляко приховував обличчя сина. Він міг публікувати сімейні фото, але такі, де Леона не було видно.

Ми цей момент відтягували як могли і хочу наголосити, що це не моє рішення, а наше спільне з Ліліаною і Леоном,

– розповів Влад Яма.

Суддя "Танців з зірками" зауважив, що про це вони розмовляли і з Леоном. Влад переконаний, що син вже є маленьким чоловіком, а тому має теж ухвалювати важливі рішення, що стосуються його життя. Коли батько спитав, чи хоче Леон піти на шоу, той погодився, хоч і тому, що йому сподобався персонаж Дракоша в тизері. Також хореограф зізнався, як саме Леон відреагував на відео з собою.

"Він трохи засоромився, але потім саме цей шматочок із ним, він в мене збережений в телефоні, він його передивлявся разів 20", – додав Влад Яма. Крім того, танцівник розповів, що йому сподобалось на шоу, і він вже запитував, коли можна "прийти ще". А до того 4-річний Леон, приходячи до тата на зйомки, відчував себе як помічник на роботі батька.

Влад Яма додав, що Леону подобаються танці, але до бальних він не готовий, бо соромиться комунікувати з дівчатами. Але коли чує музику, то починає рухати стегнами, тому Влад вже розмовляє з сином про тренування.

Дивитись інтерв'ю Влада Ями "Світському життю" онлайн: