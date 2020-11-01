Украинский танцор и хореограф Влад Яма стал участником шоу "Маскарад", на котором впервые показал 4-летнего сына Леона. Влад рассказал Кате Осадчей, почему решился на это решение именно сейчас.

Недавно Влад Яма дал интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь". Там он рассказал о его участии вместе с 4-летним сыном Леоном на шоу "Маскарад". Влад Яма признался, почему наконец решился показать ребенка публике.

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Украинский танцовщик и хореограф рассекретил, что на самом деле оттягивал этот момент насколько мог. И в самом деле, раньше Влад Яма всячески скрывал лицо сына. Он мог публиковать семейные фото, но такие, где Леона не было видно.

Мы этот момент оттягивали как могли и хочу подчеркнуть, что это не мое решение, а наше общее с Лилианой и Леоном,

- рассказал Влад Яма.

Судья "Танцев со звездами" заметил, что об этом они разговаривали и с Леоном. Влад убежден, что сын уже является маленьким мужчиной, а потому должен тоже принимать важные решения, касающиеся его жизни. Когда отец спросил, хочет ли Леон пойти на шоу, тот согласился, хоть и потому, что ему понравился персонаж Дракоша в тизере. Также хореограф признался, как именно Леон отреагировал на видео с собой.

"Он немного застеснялся, но потом именно этот кусочек с ним, он у меня сохранен в телефоне, он его пересматривал раз 20", – добавил Влад Яма. Кроме того, танцовщик рассказал, что ему понравилось на шоу, и он уже спрашивал, когда можно "прийти еще". А до того 4-летний Леон, приходя к папе на съемки, чувствовал себя как помощник на работе отца.

Влад Яма добавил, что Леону нравятся танцы, но к бальным он не готов, потому что стесняется общаться с девушками. Но когда слышит музыку, то начинает двигать бедрами, поэтому Влад уже разговаривает с сыном о тренировках.

Смотреть интервью Влада Ямы "Светской жизни" онлайн: