Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма впервые показал семейное гнездышко. Он редко рассказывает о личной жизни, а теперь решился показать имение, где живет вместе с женой Лилианой и сыном Леоном.

Звездные супруги давно мечтали о личном доме, где каждый уголок будет таким, каким они его представляют. Мечта влюбленных осуществилась, и теперь они радушно показали поклонникам собственный дом. Соответствующим роликом жена танцовщика поделилась на личной странице в инстаграме.

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Дом Влада Ямы

Лилиана призналась, что о доме они с Владом мечтали очень давно. Вместе обдумывали различные детали, изюминки уютного дома. Женщина поделилась, кое-что из декора красила собственноручно.

Последние месяцы строительства мы почти жили здесь, поскольку очень хотели как можно скорее закончить ремонт. Вложили душу в каждую деталь,

– отметила Яма.

Дом знаменитая пара сделала в стиле лофт. К дизайну Влад и Лилиана добавили несколько собственных оригинальных идей: светильники-терки, доску для записей на кухне, большой стол из натурального дерева. Кухня у влюбленных очень просторная и светлая. Также танцор добавил, что в доме обязательно должен быть большой телевизор и камин.

Хореограф показал, где во дворе жарит стейки, и добавил, что наибольшую часть работы на кухне выполняет жена. Также поделился, что почти каждый день играет с сыном в футбол.

Супруги показали, как обустроили гостиную и оригинальный кабинет хореографа, который сделан в стиле "крытого паркинга". Однако самые интимные места дома – спальню и детскую комнату – пара решила не показывать многотысячной аудитории поклонников.