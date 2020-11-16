Українська блогерка та інфлюенсерка Даша Квіткова мало не щодня ділиться гарними образами з підписниками. Для нового аутфіту дівчина приміряла стильне картате пальто та чорний головний убір.

Даша Квіткова поділилась новими фото на своїй сторінці в інстаграмі. Після вдалої покупки власного будинку, блогерка продовжує опубліковувати гарні осінні образи, що згодом переймають її шанувальниці.

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Осінній образ Даші Квіткової

Блогерка позувала в чорній довгій сукні з білим гороховим принтом. Зверху дівчина вдягнула стильне клітчасте пальто коричневого кольору. Трендовий образ доповнював чорний берет та аксесуари, що робили аутфіт дуже атмосферним. Варто зазначити, що блогерка приділяє велику кількість часу для своїй світлин, які є завжди досконалими.

Даша Квіткова вирівняла волосся та розпустила його. На обличчі дівчини був розкішний макіяж, що вдало поєднювався з загальним look. Зірка нафарбувала очі коричневими тінями і тушшю. А губи підкреслила бордовою помадою.

"Як же ми відчуваємо себе по-іншому, коли підфарбовуємо очі або виділяємо губи яскравою помадою. Відразу змінюється настрій, а погляд стає впевненішим. Думаю ви помічали, як перехожі відразу ж бачать таку сильну енергетику і починають звертати увагу, робити компліменти і посміхатися услід, – написала Даша Квіткова під фото.



Даша Квіткова в стильному образі / Instagram / @kvittkova



Даша Квіткова в стильному образі / Instagram / @kvittkova