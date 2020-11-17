Відома українська співачка Alyosha поділинась новою світлиною з шанувальниками. Зірка постала в образі принцеси, примірявши розкішну блакитну сукню.

На особистій сторінці в інстаграмі популярна співачка Alyosha опублікувала нову світлину, де постала в образі принцеси. Зірка залюбки ділиться з прихильниками яскравими моментами зі свого життя.

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Казковий образ Alyosha

Alyosha позувала на білому тлі, ніжно дивлячись в об'єктив. Вона постала в бездоганному образі, одягнувши розкішну блакитну сукню з широкими бретелями, що спадали на плечі, оригінальним декольте з мереживом та широкою спідницею зі світлими вставками.

Співачка зробила відповідну зачіску, накрутивши волосся в голлівудські локони. А на її обличчі був вишуканий макіяж. Зірка нафарбувала очі нюдовими тінями та чорними стрілками. А губи підкреслила рожевою помадою.

Дівчатка в дитинстві мріють вдягти подібну сукню. Я, до речі, ніколи не мріяла бути у сукні принцеси і навіть на весіллі. Але з’явилась нагода вдягти такий казковий образ,

– написала співачка під фото.

Шанувальників зачарував казковий look Alyosha. "Ви така ніжна і тендітна. Дуже личить сукня і такий образ", "Ну яка ж гарна!", "Красиво вийшло", "Ніжність", "Неймовірна краса", – написали в коментарях фани.



Alyosha / Instagram / @alyoshasinger