Багато зіркових пар очікували на появу малюків під час карантину. Дехто із знаменитостей і досі перебуває в особливому стані, проте є й ті, хто вже встиг познайомитися із довгоочікуваними крихітками. У яких родинах відбулося поповнення цього літа – читайте у добірці LifeStyle 24.

У 2020 році чимало закоханих готуються стати батьками. Хтось з нетерпінням чекає на первістка, а для когось новонароджені стануть не першими дітьми в сім'ї. Журналісти 24 каналу підготували матеріал, у якому розповіли про відомі подружжя, у яких вже народилися малюки цього літа.

До теми Baby boom 2020: голлівудські зірки, які очікують поповнення цього року

Реперка Іггі Азалія

Знаменита реперка Іггі Азалія на початку червня шокувала прихильників зізнанням про народження сина. У ЗМІ були чутки про її особливий стан, проте жодного підтвердження чи відповідних фото у мережі не було. Наразі вона не повідомляє імені хлопчика та нічого не розповідає про його батька. Ймовірно, зірковим татусем став репер Playboi Carti, з яким у виконавиці був роман. У 2018 році на її безіменному пальці з'явився перстень, після чого були чутки про заручини. Та співачка не розсекречує чи вийшла заміж і з ким виховуватиме новонародженого.

Соліст Muse Метью Белламі

7 червня лідер британського рок-гурту Muse Метью Белламі став батьком. Його дружина, американська акторка та модель Елль Еванс народила доньку. Дівчинку назвали Ловелла Даун Белламі. Новоспечена матуся розсекретила, що донечка з'явилася на світ з вагою 4 кілограми і зростом 58 сантиметрів. Подружжя не лише розповіло про поповнення у сім'ї, а й показало перші фото немовля, які вже встигли підкорити серця багатотисячної аудиторії підписників.

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Співачка Джамала

19 червня українська співачка кримськотатарського походження Джамала вдруге стала мамою. Виконавиця народила сина, якого назвали Селім-Гірай. 36-річна зірка повідомила про поповнення, опублікувавши в мережі світлину з пологового будинку, де позувала із новонародженим та чоловіком Бекіром. Малюк народився о 6:07 годині з вагою 4,1 кілограми та зростом 54 сантиметри.

Ласкаво просимо до нашого бенду! Мій другий принц – Селім-Гірай Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! 19.06 народився найпунктуальніший малюк,

– написала Джамала.

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Співачка Сіара

23 липня американська співачка Сіара народила сина. Хлопчик став третьою дитиною у сім'ї знаменитості і назвали його Він Гаррісон Вілсон. У перші хвилини життя малюка знаменита матуся зняла зворушливе відео. У милому ролику вона співає синочку Happy Birthday to you. Варто зазначити, що зірка позує у стильній захисній масці чорного кольору. Оскільки пологи відбувалися під час поширення коронавірусної хвороби, то навіть породіллі змушені дотримуватися карантинних обмежень.

Донька актора Арнольда Шварценеггера Кетрін

На початку серпня донька голлівудського актора Арнольда Шварценеггера вперше стала мамою. Кетрін народила донечку, а першим сімейним знімком поділився її чоловік, актор Кріс Пратт. Він поширив фото, де були зображені руки батьків та їхньої крихітки. Новонароджену красуню назвали Ліла Марія.

Ми з радістю оголошуємо про народження нашої дочки Ліли Марії Шварценеггер Пратт. Ми ніколи не були такими щасливими! Мама та дитина почуваються добре,

– написав у публікації зірковий татусь.

"Міс Україна Всесвіт" Олеся Стефанко

10 серпня переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2011" Олеся Стефанко розповіла про народження первістка. Зірка стала мамою сина, який з'явився на світ в американському місті Маямі. Спеціально для того, щоб народити дитину у США, дівчина тривалий час жила там. Поруч із нею постійно був коханий Сергій Алісеєнко. Саме з ним вона позує на світлині, яку поширила в мережі, та повідомила про поповнення в сім'ї.

Ласкаво просимо в цей світ, наш маленький ангел,

– підписала знімок Олеся.

Співачка Alyosha

Про народження третьої дитини зірка повідомила 15 серпня. Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) та її чоловік, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя вже виховують двох синів, а тепер стали батьками доньки. Знаменитість поділилася світлиною з пологового будинку, де позувала із коханим та новонародженою, яку тримала на руках. Дівчинку зіркові батьки назвали Марією.

Ну нарешті! Наша Марія Тарасівна Тополька народилася!

Маруся раз, два, три, калина

Чорнявая дівчина…

Схожа так на татуся!

– підписала фото новоспечена матуся.

Акторка Ліа Мішель

Зірка серіалу "Хор" Ліа Мішель вперше стала матір'ю 20 серпня. Вона народила синочка, якого назвали Евер Лео. 34-річна зіркова матуся поділилася першим фото малюка на особистій сторінці в інстаграмі. Хлопчика акторка виховуватиме разом із 37-річним бізнесменом Зейденом Рейхом.

Спадкоємець журналу Playboy Купер Гефнер

Син засновника еротичного журналу Playboy Купер Гефнер вперше став батьком 24 серпня. 28-річний зірковий татусь поділився чарівним фото на особистій сторінці в інстаграмі. Також він зізнався, що пологи відбулися в Лос-Анджелесі. Його дружина Скарлетт Бірн народила дівчинку.

О 17:23 Скарлетт і я привітали нашу дочку Бетсі Роуз Гефнер. Ми переповнені вдячністю, любов'ю і радістю,

– написав Купер.

Співачка Кеті Перрі

Популярна американська співачка Кеті Перрі та її наречений, актор Орландо Блум стали батьками донечки. У зіркової пари народилася дівчинка, яку назвали Дейзі Дав. Знаменитості не приховують свого щастя і вже встигли поділитися першим миловидним фото із спадкоємицею.

Ми сповнені любов'ю і тішимось безпечному і здоровому народженню нашої дочки,

– зізналися батьки.

Проте не всі знаменитості прагнули особисто розповісти громадськості про поповнення у сім'ї. Про народження чиїх малюків дізнавалися зі ЗМІ – читайте далі.

Джастін Тімберлейк

Інформація про те, що у подружжя американського попмузиканта і актора Джастіна Тімберлейка та акторки Джессіки Біл народився другий син. Тоді джерело повідомляло, що зіркову матусю разом із малюком вже виписали з пологового будинку. Вони перебували у приватному особняку подалі від сторонніх очей. Про другу вагітність Джессіки нічого не було відомо. Зазначимо, що кохана Тімберлейка завагітніла в розпал скандалу, у якому йшлося про зраду актора. Пара також виховує 5-річного сина Сайласа.

Актор Джуд Лоу

На початку серпня з'явилася інформація про те, що 47-річний британський актор Джуд Лоу вшосте став батьком. Він насолоджується подружнім життям з молодою коханою Філіпою Коен і в березні ЗМІ повідомляли, що пара очікує на появу дитини. Тоді 33-річна дівчина намагалася приховати чималий животик за об'ємним одягом. А влітку папараці зазнімкували Коен і на світлинах не було жодного натяку на її вагітність.



Актор Джуд Лоу / Фото: Getty Images

Акторка Мішель Вільямс

Зірка "Венома" Мішель Вільямс вдруге стала мамою в червні. Вона не є користувачем соціальних мереж і наразі не повідомила прихильниками про поповнення у сім'ї. Невідомі також деталі щодо статі чи імені малюка. Дитину Вільямс буде виховувати разом із чоловіком, режисером Томасом Кайлом, з яким проживає у Лос-Анджелесі.



Акторка Мішель Вільямс / Фото: Getty Images

Софі Тернер

Інсайдери запевняють, що 24-річна акторка стала мамою перрвістка 22 липня. Малюк народився в пологовому будинку Лос-Анджелеса. Також вдалося дізнатися, що у зірки "Гри престолів" Софі Тернер та співака Джо Джонаса народилася дівчинка. Наразі ім'я крихітки та інші деталі невідомі.

Ось такий літній бейбі-бум відбувся цього року. Проте до завершення 2020 року ще є час і невдовзі не одна зіркова пара порадує нас чудовими новинами про народження малюків.