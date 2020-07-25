У 2020-му в шоу-бізнесі назрів справжній бебі-бум, саме тому цей рік ще називають найпліднішим. Безліч голлівудських пар в очікуванні дива. Для більшості з знаменитостей це буде первісток.

LifeStyle 24 розкаже вам, кому із зірок пощастить стати батьками вже зовсім скоро. Що цікаво, у 2020 році зірки віддають перевагу не афішувати у соціальних мережах про свій особливий стан, тому фанати дізнають новини лише з фотографій папараці та іноземних ЗМІ.

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Нікі Мінаж і Кеннет Петті

Чутки про цікавий стан реп-виконавиці з'явилися ще у лютому, коли співачка опублікувала в Instagram відео, де її чоловік гладить живіт співачки, проте тоді вона нічого не підтвердила. Але нещодавно Нікі повідомила підписникам у соцмережі про свою вагітність яскравою та відвертою фотосесією, де видно, що зірка на останніх місяцях вагітності. Стать первістка та інші подробиці співачка не розкрила. Нагадаємо, Нікі почала зустрічатися зі своїм другом дитинства Кеннеттом в грудні 2018-го, а вже в жовтні 2019 року вони одружилися. Додамо, що раніше чоловік двічі був ув'язнений: за зґвалтування 16-річної дівчини, коли йому було самому 15 років, а також у 2002 році вистрілив у живіт чоловіку, який помер у шпиталі від травми.

Софі Тернер і Джо Джонас

Зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер і її чоловік, музикант Джо Джонас чекають первістка. Пара тримала вагітність в таємниці довгий час, навіть на червону доріжку Греммі актриса обрала сукню, яка приховала перші місяці її вагітності. Але декілька місяців тому кругленький животик Софі вже було складно заховати, тому папараці частенько знімають їхні прогулянки. Поповнення очікується вже в серпні. Нагадаємо, що в липні минулого року знаменитості відсвяткували своє весілля у Франції.

Кеті Перрі і Орландо Блум

На початку березня співачка випустила кліп на пісню Never Worn white, який приголомшив шанувальників новиною про вагітність. Саме в цьому відео вона вперше показала животик, а пізніше підтвердила інформацію про свій стан. Пара розсекретила стать дитини підписникам у соцмережах – вони чекають дівчинку. Для Кеті малюк стане первістком, а Орландо ще виховує дев’ятирічного сина Флінна від колишньої дружини Міранди Керр. Знаменитості заручені і от-от зіграють весілля.

Джіджі Хадід і Зейн Малік

Новина про те, що Джіджі при надії,стала несподіванкою для всіх фанатів. Чутки ходили довго, але модель не підтверджувала їх, проте згодом на шоу Джиммі Феллона, заявила, що це правда. Стать дитини пара тримає в таємниці, але подейкують, що закохані чекають на дівчинку, яка народиться вже у вересні. Світлинами своєї вагітності у соцмережах Джіджі не ділиться, але минулого тижня порадувала підписників у прямому ефірі, "засвітивши" кругленький животик. З батьком малюка, співаком Зейном Маліком, дівчина зустрічається з 2015 року, але неодноразово з ним рвала стосунки.

Меліса Бенойст і Кріс Вуд

Зірка серіалу "Супердівчина" і її коллега Кріс, також відомий у "Щоденниках вампіра", вже у серпні стануть батьками. Новину про вагітність 31-річна акторка розповіла в інстаграмі, опублікувавши фото з чоловіком та собаками. З її поста можна зрозуміти, що подружжя очікує хлопчика. Роман Меліси і Кріса розпочався в 2017 році на зйомках серіалу, де вони виконують ролі закоханих, в лютому 2019-го вони повідомили про заручини, а вже восени одружилися.

Кетрін Шварценеггер і Кріс Пратт

Чутки про вагітність Кетрін отримали своє підтвердження в середині квітня. Для старшої доньки Арнольда Шварценеггера дитина стане першою, а для зірки "Вартових Галактик" – другою. Кріс виховує 7-річного сина Джека від колишньої дружини Анни Феріс. Подружжя не розповідає жодних подробиць, тому ні стать малюка, ні дата пологів невідомі. Нагадаємо, пара одружилася 2019-го в Каліфорнії.

Емма Робертс і Гаррет Хедлунд

Племінниця Джулії Робертс, 29-річна зірка "Американської історії жахів" вагітна від свого 35-річного бойфренда. Ні акторка, ні модель Гаррет не розповідають жодних деталей. Пара зустрічається вже понад рік. Стосунки між закоханими почалися з дружби, а зустрічатися вони почали лише з квітня 2019 року.

Філіпа Коен і Джуд Лоу

47-річний актор серіалу "Молодий Папа" стане батьком вшосте. Про вагітність його 32-річної дружини Філіпи стало відомо у березні. Їх "підловили" папараці на прогулянці в Лондоні, коли дівчина ніжно гладила животик, прикриваючи його джемпером. Закохані зіграли весілля в квітні 2019 року. До цього Лоу був одружений з дизайнеркою Седі Фрост, яка народила йому трьох дітей, а також у актора є двоє позашлюбних дочок.

Руні Мара і Хоакін Фенікс

Стане батьком і зірка "Джокеру", а народить йому первістка колега по фільму "Вона". Подейкують, що 35-річна Руні приблизно на сьомому місяці вагітності, але коментарів з цього приводу пара не дає.

Вітаємо майбутніх батьків!

Автор: Марта Касіянчук