В 2020-м в шоу-бизнесе назрел настоящий бэби-бум, поэтому этот год еще называют самым плодовитым. Множество голливудских пар в ожидании чуда. Для большинства из знаменитостей это будет первенец.

LifeStyle 24 расскажет вам, кому из звезд повезет стать родителями уже совсем скоро. Что интересно, в 2020 году звезды предпочитают не афишировать в социальных сетях свое особенное состояние, поэтому фанаты узнают новости только по фотографиям папарацци и иностранных СМИ.

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Ники Минаж и Кеннет Петти

Слухи об интересном положении рэп-исполнительницы появились еще в феврале, когда певица опубликовала в Instagram видео, где ее муж гладит живот певицы, однако тогда она ничего не подтвердила. Но недавно Ники сообщила подписчикам в соцсети о своей беременности яркой и откровенной фотосессией, где видно, что звезда на последних месяцах беременности. Пол первенца и другие подробности певица не раскрыла. Напомним, Ники начала встречаться со своим другом детства Кеннеттом в декабре 2018-го, а уже в октябре 2019 они поженились. Добавим, что ранее мужчина дважды был осужден: за изнасилование 16-летней девушки, когда ему было самому 15 лет, а также в 2002 году выстрелил в живот мужчине, который умер в госпитале от травмы.

Софи Тернер и Джо Джонас

Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер и ее муж, музыкант Джо Джонас ожидают первенца. Пара держала беременность в тайне долгое время, даже на красную дорожку Грэмми актриса выбрала платье скрывашее первые месяцы ее беременности. Но несколько месяцев назад округлившийся животик Софи уже было сложно спрятать, поэтому папарацци частенько снимают их прогулки. Пополнение ожидается уже в августе. Напомним, что в июле прошлого года знаменитости отпраздновали свою свадьбу во Франции.

Кэти Перри и Орландо Блум

В начале марта певица выпустила клип на песню Never Worn White, который потряс поклонников новостью о беременности. Именно в этом видео она впервые показала животик, а позже подтвердила информацию о своем состоянии. Пара рассекретила пол ребенка подписчикам в соцсетях – они ждут девочку. Для Кэти малыш станет первенцем, а Орландо уже воспитывает девятилетнего сына Флинна от бывшей жены Миранды Керр. Знаменитости помолвлены и вот-вот сыграют свадьбу.

Джиджи Хадид и Зейн Малик

Новость о том, что Джиджи беременна, стала неожиданностью для всех фанатов. Слухи ходили долго, но модель не подтверждала их, однако впоследствии на шоу Джимми Фэллона, заявила, что это правда. Пол ребенка пара держит в тайне, но говорят, что влюбленные ждут девочку, которая родится уже в сентябре. Фотографиями своей беременности в соцсетях Джиджи не делится, но на прошлой неделе порадовала подписчиков в прямом эфире, "засветив" округлившийся животик. С отцом малыша, певцом Зейном Маликом, девушка встречается с 2015 года, но неоднократно с ним рвала отношения.

Мелисса Бенойст и Крис Вуд

Звезда сериала "Супердевушка" и ее коллега Крис, также известный в "Дневниках вампира", уже в августе станут родителями. Новость о беременности 31-летняя актриса рассказала в Инстаграме, опубликовав фото с мужем и собаками. Из ее поста можно понять, что супруги ожидают мальчика. Роман Мелиссы и Криса начался в 2017 году на съемках сериала, где они исполняют роли влюбленных, в феврале 2019-го они сообщили о помолвке, а уже осенью поженились.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Прэтт

Слухи о беременности Кэтрин получили свое подтверждение в середине апреля. Для старшей дочери Арнольда Шварценеггера ребенок станет первым, а для звезды "Стражей Галактики" – вторым. Крис воспитывает 7-летнего сына Джека от бывшей жены Анны Фэрис. Супруги не рассказывает никаких подробностей, поэтому ни пол малыша, ни дата родов неизвестны. Напомним, пара поженилась 2019-го в Калифорнии.

Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд

Племянница Джулии Робертс, 29-летняя звезда "Американской истории ужасов" беременна от своего 35-летнего бойфренда. Ни актриса, ни модель Гаррет не рассказывают никаких деталей. Пара встречается уже больше года. Отношения между влюбленными начались с дружбы, а встречаться они начали лишь с апреля 2019 года.

Филиппа Коэн и Джуд Лоу

47-летний актер сериала "Молодой Папа" станет отцом в шестой раз. О беременности его 32-летней жены Филиппы стало известно в марте. Их "подловили" папарацци на прогулке в Лондоне, когда девушка нежно гладила животик, прикрывая его джемпером. Влюбленные сыграли свадьбу в апреле 2019 года. До этого Лоу был женат на дизайнере Сэди Фрост, которая родила ему троих детей, а также у актера есть двое внебрачных дочерей.

Руни Мара и Хоакин Феникс

Станет отцом и звезда "Джокеру", а родит ему первенца коллега по фильму "Она". Говорят, что 35-летняя Руни примерно на седьмом месяце беременности, но комментариев по этому поводу пара не дает.

Поздравляем будущих родителей!

Автор: Марта Касиянчук