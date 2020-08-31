Многие звездные пары ожидали появления малышей во время карантина. Кое-кто из знаменитостей до сих пор находится в особом положении, однако есть и те, кто уже успел познакомиться с долгожданными крохами. В каких семьях произошло пополнение этим летом – читайте в подборке LifeStyle 24.

В 2020 году немало влюбленных готовятся стать родителями. Кто-то с нетерпением ждет первенца, а для кого-то новорожденные станут не первыми детьми в семье. Журналисты 24 канала подготовили материал, в котором рассказали об известных супругах, у которых уже родились малыши этим летом.

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Реперка Игги Азалия

Знаменитая реперка Игги Азалия в начале июня шокировала поклонников признанием о рождении сына. В СМИ были слухи о ее особом положении, однако никакого подтверждения или соответствующих фото в сети не было. Сейчас она не сообщает имени мальчика и ничего не рассказывает о его отце. Вероятно, звездным папочкой стал рэпер Playboi Carti, с которым у исполнительницы был роман. В 2018 году на ее безымянном пальце появился перстень, после чего были слухи о помолвке. Но певица не рассекречивает вышла ли замуж и с кем будет воспитывать новорожденного.

Соліст Muse Метью Беллами

7 июня лидер британской рок-группы Muse Мэтью Беллами стал отцом. Его жена, американская актриса и модель Элль Эванс родила дочь. Девочку назвали Ловелла Даун Беллами. Новоиспеченная мамочка рассекретила, что доченька появилась на свет с весом 4 килограмма и ростом 58 сантиметров. Супруги не только рассказали о пополнении в семье, но и показали первые фото младенца, которые уже успели покорить сердца многотысячной аудитории подписчиков.

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Певица Джамала

19 июня украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала во второй раз стала мамой. Исполнительница родила сына, которого назвали Селим-Гирай. 36-летняя звезда сообщила о пополнении, опубликовав в сети фотографию из роддома, где позировала с новорожденным и мужем Бекиром. Малыш родился в 6:07 часов с весом 4,1 килограмма и ростом 54 сантиметра.

Добро пожаловать в наш бэнд! Мой второй принц – Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился самый пунктуальный ребенок,

– написала Джамала.

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Певица Сиара

23 июля американская певица Сиара родила сына. Мальчик стал третьим ребенком в семье знаменитости и назвали его Гаррисон Уилсон. В первые минуты жизни малыша знаменитая мамочка сняла трогательное видео. В милом ролике она поет сыночку Happy Birthday to you. Стоит отметить, что звезда позирует в стильной защитной маске черного цвета. Поскольку роды происходили во время распространения коронавирусной болезни, то даже роженицы вынуждены соблюдать карантинные ограничения.

Дочь актера Арнольда Шварценеггера Кэтрин

В начале августа дочь голливудского актера Арнольда Шварценеггера впервые стала мамой. Кэтрин родила дочь, а первым семейным снимком поделился ее муж, актер Крис Пратт. Он распространил фото, где были изображены руки родителей и их крохи. Новорожденную красавицу назвали Лила Мария.

Мы с радостью объявляем о рождении нашей дочери Лилы Марии Шварценеггер Пратт. Мы никогда не были такими счастливыми! Мама и ребенок чувствуют себя хорошо,

– написал в публикации звездный папаша.

"Мисс Украина Вселенная" Олеся Стефанко

10 августа победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2011" Олеся Стефанко рассказала о рождении первенца. Звезда стала мамой сына, который появился на свет в американском городе Майами. Специально для того, чтобы родить ребенка в США, девушка длительное время жила там. Рядом с ней постоянно был любимый Сергей Алисеенко. Именно с ним она позирует на фотографии, которую распространила в сети, и сообщила о пополнении в семье.

Добро пожаловать в этот мир, наш маленький ангел,

– подписала снимок Олеся.

Певица Alyosha

О рождении третьего ребенка звезда сообщила 15 августа. Alyosha (настоящее имя – Елена Тополь) и ее муж, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя уже воспитывают двух сыновей, а теперь стали родителями дочери. Знаменитость поделилась фотографией из роддома, где позировала с любимым и новорожденной, которую держала на руках. Девочку звездные родители назвали Марией.

Ну наконец-то! Наша Мария Тарасовна Тополька родилась!

Маруся раз, два, три, калина

Чорнявая девчина…

Похожа так на папу!

– подписала фото новоиспеченная мамочка.

Однако не все знаменитости стремились лично рассказать общественности о пополнении в семье. О рождении чьих малышей узнавали из СМИ – читайте дальше.

Актриса Лиа Мишель

Звезда сериала "Хор" Лиа Мишель впервые стала матерью 20 августа. Она родила сыночка, которого назвали Эвер Лео. 34-летняя звездная мама поделилась первым фото малыша на личной странице в инстаграме. Мальчика актриса будет воспитывать вместе с 37-летним бизнесменом Зейденом Рейхом.

Наследник журнала Playboy Купер Хефнер

Сын основателя эротического журнала Playboy Купер Хефнер впервые стал отцом 24 августа. 28-летний звездный папаша поделился волшебным фото на личной странице в инстаграме. Также он признался, что роды состоялись в Лос-Анджелесе. Его жена Скарлетт Бирн родила девочку.

В 17:23 Скарлетт и я встретили нашу дочь Бетси Роуз Хефнер. Мы переполнены благодарностью, любовью и радостью,

– написал Купер.

Певица Кэти Перри

Популярная американская певица Кэти Перри и ее жених, актер Орландо Блум стали родителями дочери. У звездной пары родилась девочка, которую назвали Дейзи Дал. Знаменитости не скрывают своего счастья и уже успели поделиться первым миловидным фото с наследницей.

Мы полны любовью и радуемся безопасному и здоровому рождению нашей дочери,

– признались родители.

Однако не все знаменитости стремились лично рассказать общественности о пополнении в семье. О рождении чьих-то детей узнавали из СМИ – читайте дальше.

Джастин Тимберлейк

Информация о том, что у супруги американского поп-музыканта и актера Джастина Тимберлейка и актрисы Джессики Бил родился второй сын. Тогда источник сообщал, что звездную мамочку вместе с малышом уже выписали из роддома. Они находились в частном особняке подальше от посторонних глаз. О второй беременности Джессики ничего не было известно. Отметим, что возлюбленная Тимберлейка забеременела в разгар скандала, в котором говорилось об измене актера. Пара также воспитывает 5-летнего сына Сайласа.

Актер Джуд Лоу

В начале августа появилась информация о том, что 47-летний британский актер Джуд Лоу в шестой раз стал отцом. Он наслаждается супружеской жизнью с молодой возлюбленной Филиппой Коэн и в марте СМИ сообщали, что пара ожидает появления ребенка. Тогда 33-летняя девушка пыталась скрыть немалый животик за объемной одеждой. А летом папарацци поснимали Коэн и на фотографиях не было ни намека на ее беременность.

Актер Джуд Лоу / Фото: Getty Images

Актриса Мишель Уильямс

Звезда "Венома" Мишель Уильямс во второй раз стала мамой в июне. Она не является пользователем социальных сетей и пока не сообщила поклонникам о пополнении в семье. Ребенка Уильямс будет воспитывать вместе с мужем, режиссером Томасом Кайлом, с которым проживает в Лос-Анджелесе.

Актриса Мишель Уильямс / Фото: Getty Images

Софи Тернер

Инсайдеры уверяют, что 24-летняя актриса стала мамой первенца 22 июля. Малыш родился в роддоме Лос-Анджелеса. Также удалось узнать, что у звезды "Игры престолов" Софи Тернер и певца Джо Джонаса родилась девочка. Сейчас имя крохи и другие детали неизвестны.

Вот такой летний бэйби-бум состоялся в этом году. Однако до завершения 2020 года еще есть время и вскоре не одна звездная пара порадует нас замечательными новостями о рождении малышей.