Весілля зіркових пар – це, зазвичай, гучні свята, що вражають розкішшю та помпезністю. Звісно, що деякі закохані намагаються вберегти сімейне щастя від сторонніх очей та надають перевагу спокійному святкуванню у колі близьких. Журналісти LifeStyle 24 підготували для вас добірку весільних церемоній, за якими світ шоу-бізнесу спостерігав влітку 2020 року.

2020 рік назавжди увійде в історію. Саме у цей час у світі спалахнула пандемія коронавірусу, яка нещадно вражає мільйони людей. Багато закоханих через карантин змушені були скасувати свої весілля або ж перенести їх. Зокрема, до них належать зіркові пари. Хто із знаменитостей все-таки одружився і порадував шанувальників світлинами особливого дня – дивіться далі у матеріалі 24 каналу.

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Sonya Kay

Весілля 29-річної співачки Sonya Kay та 27-річного хокеїста клубу "Дніпро" Олега Петрова відбулося 7 червня. Артистка довго тримала в таємниці свого обранця і розсекретила його лише в статусі чоловіка. Оскільки незадовго до довгоочікуваного святкування раптово помер тато виконавиці бізнесмен Сергій Хлябич, то закохані вирішили скасувати заплановану програму із танцями, музикою та запрошеними артистами. Натомість вони розписалися та влаштували скромну вечерю в родинному колі без розважальної програми.

Володимир Жогло

Гуморист, актор "Вар'яти-шоу" Володимир Жогло зіграв весілля із коханою дівчиною Іриною також у червні. Церемонія відбувалася за традицією. Оскільки весілля збіглося в часі з пандемією коронавірусу, то святкування відбулося у сімейному колі. Гості намагалися дотримуватися соціальної дистанції, все було стримано та чітко. Спершу закохані повінчалися, а потім запросили близьких на невелике застілля.

Денніс Квейд

66-річний голлівудський актор Денніс Квейд таємно одружився з 27-річною Лорою Савойєю. Пара приховала підготовку до весілля від ЗМІ. Сама церемонія була досить скромна, на неї прийшли тільки найближчі родичі та друзі закоханих. Подружніми обітницями Денніс та Лора обмінялися 2 червня 2020 року. Перші весільні фото, які з'явилися в мережі, вже встигли замилувати користувачів.

Принцеса Беатріс

Таємна весільна церемонія онуки Єлизавети ІІ принцеси Беатріс та італійця Едоардо Мапеллі Моцці відбулося 17 липня 2020 року. Закохані мали одружитися ще 29 травня, проте через пандемію коронавірусу довгоочікувану подію довелося перенести. На весіллі були присутні лише найближчі родичі пари. Беатріс та Едоардо обмінялися обітницями у Королівській каплиці Всіх Святих, що розташована у Віндзорі.

Відомо, що принцеса Беатріс для одного із найважливіших днів у житті обрала улюблену сукню своєї бабусі від Нормана Хартнелла. Її Величність поставала перед камерами у цьому вбранні ще в 1962 році на прем'єрі фільму "Лоуренс Аравійський". Також вона одягала її для виголошення промовим у Вестмінстерському палаці. Весільний образ принцеси доповнила тіара Queen Mary Diamond fringe, в якій виходила заміж королева Єлизавета ІІ у 1947 році.

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Шон Пенн

Цього літа відбулося третє весілля 59-річного голлівудського актора Шона Пенна. Його теперішньою обраницею стала 28-річна акторка Лейла Джордж. Закохані наважилися одружитися після чотирьох років стосунків. Тривалий час вони тримали своє кохання подалі від сторонніх очей, остерігаючись розголосу в пресі. Проте подруга новоспеченої дружини Ірена Ферріс розсекретила в мережі радісну подію. Вона також показала золоті каблучки пари.

Пізніше актор підтвердив інформацію про весілля. Він зізнався, що через пандемію коронавірусу свято пройшло у Zoom 30 липня.

Нікіта Добринін

Герої дев'ятого сезону проєкту "Холостяк" Нікіта Добринін і Даша Квіткова зіграли гучне весілля 12 серпня. Святкування відбувалося на терасі, що розташована на березі Дніпра. Закохані мали одружитися ще в травні, проте через пандемію коронавірусу і карантин довелося перенести свято. Вразила своєю красою вишукана зона церемонії. Велика кількість квітів, яскраві вогники та вечірній Київ створили неймовірно романтичну атмосферу. Особливої уваги також заслуговували бездоганні образи наречених, про які ще довго говоритиме вся країна.

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