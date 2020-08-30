Свадьба звездных пар – это, как правило, шумные праздники, поражающие роскошью и помпезностью. Конечно, некоторые влюбленные пытаются уберечь семейное счастье от посторонних глаз и предпочитают спокойное празднование в кругу близких. Журналисты LifeStyle 24 подготовили для вас подборку свадебных церемоний, за которыми мир шоу-бизнеса наблюдал летом 2020 года.

2020 год навсегда войдет в историю. Именно в это время в мире вспыхнула эпидемия коронавируса, которая беспощадно поражает миллионы людей. Многие влюбленные из-за карантина вынуждены были отменить свои свадьбы или перенести их. В частности, к ним относятся звездные пары. Кто из знаменитостей все-таки женился и порадовал поклонников фотографиями особого дня – смотрите далее в материале 24 канала.

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Sonya Kay

Свадьба 29-летней певицы Sonya Kay и 27-летнего хоккеиста клуба "Днепр" Олега Петрова состоялась 7 июня. Артистка долго держала в тайне своего избранника и рассекретила его только в статусе мужа. Поскольку незадолго до долгожданного празднования внезапно умер папа исполнительницы бизнесмен Сергей Хлябич, то влюбленные решили отменить запланированную программу с танцами, музыкой и приглашенными артистами. Вместо этого они расписались и устроили скромный ужин в семейном кругу без развлекательной программы.

Владимир Жогло

Юморист, актер "Варьяты-шоу" Владимир Жогло сыграл свадьбу с любимой девушкой Ириной также в июне. Церемония происходила по традиции. Поскольку свадьба совпала с пандемией коронавируса, то празднование состоялось в семейном кругу. Гости старались придерживаться социальной дистанции, все было сдержанно и четко. Сначала влюбленные обвенчались, а затем пригласили близких на небольшое застолье.

Деннис Куэйд

66-летний голливудский актер Деннис Куэйд тайно женился на 27-летней Лоре Савойе. Пара скрыла подготовку к свадьбе от СМИ. Сама церемония была довольно скромная, на нее пришли только самые близкие родственники и друзья влюбленных. Супружескими обетами Деннис и Лора обменялись 2 июня 2020 года. Первые свадебные фото, которые появились в сети, уже успели умилить пользователей.

Принцесса Беатрис

Тайная свадебная церемония внуки Елизаветы II принцессы Беатрис и итальянца Эдоардо Мапелли Моцци состоялась 17 июля 2020 года. Влюбленные должны были жениться еще 29 мая, однако из-за пандемии коронавируса долгожданное событие пришлось перенести. На свадьбе присутствовали только самые близкие родственники пары. Беатрис и Эдоардо обменялись обетами в Королевской часовне Всех Святых, расположенной в Виндзоре.

Известно, что принцесса Беатрис для одного из самых важных дней в жизни выбрала любимое платье своей бабушки от Нормана Хартнелла. Ее Величество появлялась перед камерами в этом наряде еще в 1962 году на премьере фильма "Лоуренс Аравийский". Также она надевала его для произнесения речи в Вестминстерском дворце. Свадебный образ принцессы дополнила тиара Queen Mary Diamond fringe, в которой выходила замуж королева Елизавета II в 1947 году.

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Шон Пенн

Этим летом состоялась третяя свадьба 59-летнего голливудского актера Шона Пенна. Его нынешней избранницей стала 28-летняя актриса Лейла Джордж. Влюбленные решились пожениться после четырех лет отношений. Долгое время они держали свою любовь подальше от посторонних глаз, опасаясь огласки в прессе. Однако подруга новоиспеченной жены Ирэна Феррис рассекретила в сети радостное событие. Она также показала золотые кольца пары.

Позже актер подтвердил информацию о свадьбе. Он признался, что из-за пандемии коронавируса праздник прошел в Zoom 30 июля.

Никита Добрынин

Герои девятого сезона проекта "Холостяк" Никита Добрынин и Даша Квиткова сыграли громкую свадьбу 12 августа. Празднование происходило на террасе, расположенной на берегу Днепра. Влюбленные должны были пожениться еще в мае, однако из-за пандемии коронавируса и карантина пришлось перенести праздник. Поразила своей красотой изысканная зона церемонии. Большое количество цветов, яркие огоньки и вечерний Киев создали невероятно романтическую атмосферу. Особого внимания также заслуживали безупречные образы невест, о которых еще долго будет говорить вся страна.

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