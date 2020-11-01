В той час, як деякі сім’ї не винесли випробовування самоізоляцією і розійшлися, інші ж стали ще міцнішими та вже встигли стати батьками. У нашій добірці розповідаємо про зірок, які відчули материнство та батьківство у жовтні.

У сім’ях багатьох знаменитостей ця осінь поповнилася радісною новиною – вони стали батьками. Надихнувшись справжнім цьогорічним бебі-бумом, редакція LifeStyle 24 розповідає про зірок, які стали батьками первістка та тих, які вчергове відчули батьківське щастя.

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Які батьки стали батьками

Дональд Гловер

Американський актор та співак Дональд Гловер, що виступає під сценічним ім'ям Childish Gambino втретє став батьком. Відомо, що Дональд Гловер живе в цивільному шлюбі з Мішель Вайт та навіть планує всиновити дитину.



Дональд Гловер з дружиною і дітьми

Влада Роговенко

Колишня учасниця проєктів "Супермодель по-українськи" та "Від пацанки до панянки" Владислава Роговенко вперше стала мамою. Зірка народила хлопчика, якого назвали Марком.

Володимир Жогло

6 жовтня гуморист "Вар'яти-шоу" Володимир Жогло та його дружина Ірина стали батьками сина, якого назвали Остапом. Новоспечена матуся розповіла, що малюк народився зранку, о 7:15. Найочікуваніша подія у її житті сталася у львівському Пологовому клінічному будинку №1. 25 жовтня сина охрестили у Львові.



Обличчя сина Володимир Жогло ще не показує​

Мінді Калінг

41-річна американська акторка Мінді Калінг вдруге стала мамою, народивши хлопчика. Про поповнення Мінді Калінг оголосила в ефірі The Late Show з коміком Стівеном Кольбером. Акторка не на жарт шокувала ведучого, який підкреслив, що навіть про її вагітність ніхто не знав. Жінка наразі самостійно виховує дівчинку, якій 3 роки.

Ілона Гвоздьова

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова 11 жовтня вдруге стала мамою! Жінка народила хлопчика, якого раніше обіцяла назвати Домінінком. Ілона Гвоздьова та її чоловік Іван Хомячук виховують доньку Рію.

Юлія Біньковська

Учасниця третього сезону реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" Юлія Біньковска народила первістка. У 27-річної дівчини народився син. Відомо, що дівчина народжувала самостійно. Кесаровий розтин їй не робили, щоб зберегти фігуру.



Юлія Біньковська стала мамою

Джессі Кейв

33-річна британська акторка, зірка "Гаррі Поттера" Джессі Кейв народила третю дитину. Знаменитість стала мамою хлопчика, втім зізналася, що її треті пологи були екстремальними.

Сина назвали Абрахамом Бенджаміном. Він з'явився на світ всього за 40 хвилин після того, як в акторки відійшли води. Акторка показала в мережі фото, зроблене в перші хвилини життя малюка.

Джанлука Ваккі та Шерон Фонсека

27 жовтня італійський бізнесмен Джанлука Ваккі, якого називають "танцюючий мільйонер" та його дружина, модель Шерон Фонсека стали батьками. У знаменитостей народилася донечка. Вони не приховували її імені, тож одразу поділилася, як назвали крихітку – Блу Єрусалима.

Раніше мільйонер зазначив, що теперішня кохана є втіленням всього ідеального, що може бути в матері його дитини.



"Танцюючий мільйонер" вперше став батьком

Меггі Грейс

37-річна акторка Меггі Грейс вперше стала мамою. Зірка серіалу "Загублені" та її чоловік Брент Баншелл стали батьками – у них народився син.

Акторка опублікувала у своєму інстаграмі ніжний кадр з синочком та написала, що вона відчула в перші хвилини материнства.

Найкращий ранок. Перехід до батьківства став найглибшим і найкрасивішим досвідом у моєму житті,

– зазначила знаменитість.