В то время, как некоторые семьи не вынесли испытания самоизоляцией и разошлись, другие же стали еще крепче и уже успели стать родителями. В нашей подборке рассказываем о звездах, которые почувствовали материнство и отцовство в октябре.

В семьях многих знаменитостей эта осень пополнилась радостной новостью – они стали родителями. Вдохновившись настоящим нынешним бэби-бумом, редакция LifeStyle 24 рассказывает о звездах, которые стали родителями первенца и тех, которые в очередной раз почувствовали родительское счастье.

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Какие родители стали родителями

Дональд Гловер

Американский актер и певец Дональд Гловер, выступающий под сценическим именем Childish Gambino, в третий раз стал отцом. Известно, что Дональд Гловер живет в гражданском браке с Мишель Уайт и даже планирует усыновить ребенка.



Дональд Гловер с женой и детьми

Влада Роговенко

Бывшая участница проектов "Супермодель по-украински" и "От пацанки до панянки" Владислава Роговенко впервые стала мамой. Звезда родила мальчика, которого назвали Марком.

Владимир Жогло

6 октября юморист "Варьяты-шоу" Владимир Жогло и его жена Ирина стали родителями сына, которого назвали Остапом. Новоиспеченная мамочка рассказала, что малыш родился утром, в 7:15. Самое ожидаемое событие в ее жизни произошло во Львовском роддоме №1. 25 октября сына окрестили во Львове.



Лицо сына Владимир Жогло еще не показывает​

Минди Калинг

41-летняя американская актриса Минди Калинг во второй раз стала мамой, родив мальчика. О пополнении Минди Калинг объявила в эфире The Late Show с комиком Стивеном Кольбером. Актриса не на шутку шокировала ведущего, который подчеркнул, что даже о ее беременности никто не знал. Женщина сейчас самостоятельно воспитывает девочку, которой 3 года.

Илона Гвоздева

Украинская танцовщица Илона Гвоздева 11 октября во второй раз стала мамой! Женщина родила мальчика, которого ранее обещала назвать Домининком. Илона Гвоздева и ее муж Иван Хомячук воспитывают дочь Рию.

Юлия Биньковская

Участница третьего сезона реалити-шоу "Топ-модель по-украински" Юлия Биньковская родила первенца. У 27-летней девушки родился сын. Известно, что девушка рожала самостоятельно. Кесарево сечение ей не делали, чтобы сохранить фигуру.



Юлия Биньковская стала мамой

Джесси Кейв

33-летняя британская актриса, звезда "Гарри Поттера" Джесси Кейв родила третьего ребенка. Знаменитость стала мамой мальчика, впрочем призналась, что ее третьи роды были экстремальными.

Сына назвали Абрахамом Бенджамином. Он появился на свет через 40 минут после того, как у актрисы отошли воды. Актриса показала в сети фото, сделанное в первые минуты жизни малыша.

Джанлука Вакки и Шерон Фонсека

27 октября итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, которого называют "Танцующий миллионер", и его жена, модель Шэрон Фонсека – стали родителями. У знаменитостей родилась доченька. Они не скрывали ее имени, поэтому сразу поделилась, как назвали малютку – Блу Иерусалима.

Ранее миллионер отметил, что нынешняя возлюбленная является воплощением всего идеального, что может быть у матери его ребенка.



"Танцующий миллионер" впервые стал отцом

Мэгги Грейс

37-летняя актриса Мэгги Грейс впервые стала мамой. Звезда сериала "Потерянные" и ее муж Брент Баншелл стали родителями – у них родился сын.

Актриса опубликовала в своем инстаграме нежный кадр с сынишкой и написала, что она почувствовала в первые минуты материнства.

Лучшее утро. Переход к отцовству стал самым глубоким и самым красивым опытом в моей жизни,

- отметила знаменитость.