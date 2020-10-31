2020 год для каждого из нас выдался непростым, однако знаменитости радуют поклонников приятными новостями. Вскоре звездные семьи ждет пополнение – у них родятся дети. Кто из знаменитостей ждет появления малыша – читайте в нашей подборке.

В сентябре среди знаменитостей наблюдался настоящий беби-бум. В октябре количество звезд, ожидающих появления младенца несколько меньше. В нашей подборке – семь селебритиз, заявивших о своем особом состоянии широкой аудитории, пишет 24 канал.

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Какие знаменитости станут родителями

Робин Тик

Американский певец Роберт Тик станет отцом в четвертый раз. Для его жены, Эйприл Гири, этот ребенок будет третьим. О своей беременности жена певца сообщила миловидным способом. Она опубликовала в сети пляжное фото, на котором предстала с немалым округлым животом.

"Извините, мы не можем развлекаться, здесь пандемия и я беременна... снова. Нам нравится постоянство!",– подписала фотографию модель Эйприл Гири.

Известно, что отношения супругов начались в 2014 году. Через четыре года модель забеременела и родила Роберту Тику дочь Мию, перед Рождеством пара поженилась. Впоследствии на свет появилась и вторая дочь – Лола. Теперь женщина ждет третьего ребенка, а для певца она будет четвертой.

Келли Роуленд

39-летняя американская певица Келли Роуленд беременна во второй раз. Звезда уже воспитывает 5-летнего сына Тайтана от мужа и музыкального менеджера Тима Везерспуна, а сейчас ждет появления второго ребенка. О предстоящем пополнении она объявила снявшись для обложки глянца Women's Health.

Дэвид Фостер

70-летний канадский певец, обладатель "Грэмми" и один из самых успешных продюсеров станет отцом в шестой раз. Для вдвое младшей жены, актрисы Кэтрин Макфи ребенок станет первенцем.

Звездную чету папарацци заметили в округе Санта-Барбара штата Калифорния. Вместе с женой музыкант отправился на обед и за детской одеждой. 36-летняя Кэтрин Макфи не скрывала свою фигуру во время выхода и засветила большой живот.

Пара познакомилась на съемках реалити-шоу American Idol 2006 года, когда продюсер был наставником актрисы. Дэвид Фостер уже имеет пятерых взрослых дочерей и женат в пятый раз. Для Кэтрин Макфи этот брак стал вторым, а будущий ребенок – первым.

Мена Сувари

41-летняя американская актриса Мена Сувари и ее муж Майкл Хоуп ожидают рождения первенца. Звезда "Американского пирога" Мена Сувари написала трогательный пост о том, что ожидает рождения первенца. Звезда призналась, что это – самый большой и драгоценный подарок в жизни.

Пройдя через все травмы и борьбу, минуя все сомнения, наш маленький ангел выбрал нас. Мне никогда не хватит слов, чтобы описать мою любовь к этой прекрасной душе, которая пришла в нашу жизнь, и я никогда не перестану пытаться дать ей лучшую жизнь. Ты все, чего я когда-либо хотела, и самое важное, что когда-либо будет иметь значение,

– написала Мена Сувари.

Хилари Дафф

33-летняя американская певица Хилари Дафф ждет появления третьего малыша. Знаменитость показала трогательный ролик с любимым Мэтью Комой, на котором засветила округлый живот. Для Хилари этот ребенок будет третьим.

От первого 6-летнего брака с хоккеистом Майком Комри она воспитывает 8-летнего сына Луку Круза, а от мужа Мэттью Комы – 2-летнюю дочь Бэнкс Вайолет.

Эмили Ратаковски

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски впервые беременна. Звезда сообщила об особом состоянии, позировав в фотосессии для знаменитого издания Vogue.

23 февраля 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда. Влюбленные встречались несколько недель, после чего решили официально зарегистрировать свои отношения. Теперь супруги ждут появления малыша.

Карли Клосс

Американская модель Карли Клосс и бизнесмен Джошуа Кушнер впервые станут родителями. Манекенщица не комментирует слухи о своей беременности, однако люди из ее близкого окружения сообщают, что матерью Карли станет в 2021 году.