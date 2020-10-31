2020 рік для кожного з нас видався непростим, однак знаменитості тішать прихильників приємними новинами. Незабаром зіркові сім'ї чекає поповнення – у них народяться діти. Хто зі знаменитостей чекає на появу малюка – читайте у нашій добірці.

У вересні серед знаменитостей спостерігався справжній бебі-бум. У жовтні кількість зірок, які очікують на появу немовлятка дещо менша. В нашій добірці – сім селебрітіз, які заявили про свій особливий стан широкій аудиторії, пише 24 канал.

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Які знаменитості стануть батьками

Робін Тік

Американський співак Роберт Тік стане батьком в четвертий рах. Для його дружини, Ейпріл Гірі, ця дитина буде третьою. Про свою вагітність дружина співака повідомила миловидним способом. Вона опублікувала в мережі пляжне фото, на якому постала з чималим округлим животом.

"Вибачте, ми не можемо розважатися, тут пандемія і я вагітна... знову. Нам подобається постійність!", – підписала світлину модель Ейпріл Гірі.

Відомо, що стосунки подружжя розпочалися у 2014 році. Через чотири роки модель завагітніла та народила Роберту Тіку доньку Мію, перед Різдвом пара одружилась. Згодом на світ з'явилась і друга донька – Лола. Тепер жінка чекає на третю дитину, а для співака вона буде четвертою.

Келлі Роуленд

39-річна американська співачка Келлі Роуленд вагітна вдруге. Зірка вже виховує 5-річного сина Тайтана від чоловіка і музичного менеджера Тіма Везерспуна, а наразі чекає на появу другої дитини. Про майбутнє поповнення вона оголосила знявшись для обкладинки глянцю Women's Health.

Девід Фостер

70-річний канадський співак, володар "Греммі" та один з найуспішніших продюсерів стане батом вшосте. Для вдвічі молодшої дружини, акторки Кетрін Макфі дитина стане первістком.

Зіркове подружжя папараці помітили в окрузі Санта-Барбара штату Каліфорнія. Разом з дружиною музикант відправився на обід і за дитячим одягом. 36-річна Кетрін Макфі не приховувала свою фігуру під час виходу і засвітила великий живіт.

Пара познайомилась на зйомках реаліті-шоу American Idol 2006 року, коли продюсер був наставником акторки. Девід Фостер вже має п'ятьох дорослих доньок та одружений вп'яте. Для Кетрін Макфі цей шлюб став другим, а майбутня дитина – першою.

Мена Суварі

41-річна американська акторка Мена Суварі та її чоловік Майкл Хоуп очікують народження первістка. Зірка "Американського пирога" Мена Суварі написала зворушливий пост про те, що очікує на народження персвістка. Зірка зізналася, що це – найбільший і дорогоцінний подарунок у житті.

Пройшовши через усі травми і боротьбу, минаючи всі сумніви, наш маленький ангел вибрав нас. Мені ніколи не вистачить слів, щоб описати мою любов до цієї прекрасної душі, яка прийшла в наше життя, і я ніколи не перестану намагатися дати їй найкращу життя. Ти все, чого я коли-небудь хотіла, і найважливіше, що коли-небудь буде мати значення,

– написала Мена Суварі.

Гіларі Дафф

33-річна американська співачка Гіларі Дафф чекає на появу третього малюка. Знаменитість показала зворушливий ролик з коханим Меттю Комою, на якому засвітила округлий живіт. Для Гіларі ця дитина буде третьою.

Від першого 6-річного шлюбу з хокеїстом Майком Комрі вона виховує 8-річного сина Луку Круза, а від чоловіка Меттью Коми – 2-річну донечку Бенкс Вайолет.

Емілі Ратажковскі

Американська акторка і модель Емілі Ратажковскі вперше вагітна. Зірка повідомила про особливий стан, позувавши у фотосесії для знаменитого видання Vogue.

23 лютого 2018 року Емілі Ратажковскі вийшла заміж за актора та продюсера Себастьяна Бір-Маккларда. Закохані зустрічалися декілька тижнів, після чого вирішили офіційно зареєструвати свої стосунки. Тепер подружжя чекає на появу малюка.

Карлі Клосс

Американська модель Карлі Клосс та бізнесмен Джошуа Кушнер вперше стануть батьками. Манекенниця не коментує чуток щодо своєї вагітності, втім люди з її близького оточення повідомляють, що матір'ю Карлі стане у 2021 році.