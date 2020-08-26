Зірка "Жіночого кварталу" та "Ліги сміху" Аліна Гордієнко 20 серпня одружилась з Романом Блажкевичем. Пара відсвяткувала створення нової сім'ї в Києві на даху.

Минулого четверга, 20 серпня, Аліна Гордієнко вийшла заміж за свого колегу, Романа Блажкевича. Яскраві світлини з весільної вечірки дівчина опублікувала на сторінці в інстаграмі.

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Подружня пара святкувала в одному з закладів на даху в Києві. Вони запросили тільки найрідніших та найближчих друзів. Серед них можна побачити колег дівчини з "Жіночого кварталу".

Наречена обрала білу стриману сукню на тонких бретелях. Доповнила образ ніжними ланцюжками на шиї, епатажними сонцезахисними окулярами та сріблясто-зеленими туфлями-човниками. Наречений був одягнений в білу сорочку, блакитні штани та кросівки.



Аліна Гордієнко одружилась з Романом Блажкевичем / Instagram / @alinagordienko

На весіллі точно було весело: пара танцювала, також проводили різні конкурси.

Все було, як хотіли ми. Дякую всім, хто радів з нами в цей день,

– написала Аліна під фото.

"Ти бомбезна наречена! Твоя фата на окулярах звела мене з розуму", "Щастя і порозуміння на довгі роки", "Просльозилась. Таких живих і красивих фото давно не бачила. Бажаю дуже-дуже великого щастя", – пишуть підписники під світлинами.



Аліна Гордієнко одружилась з Романом Блажкевичем / Instagram / @alinagordienko