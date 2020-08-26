Звезда "Женского квартала" и "Лиги смеха" Алина Гордиенко 20 августа вышла замуж за Романа Блажкевича. Пара отпраздновала создание новой семьи в Киеве на крыше.

В прошлый четверг, 20 августа, Алина Гордиенко вышла замуж за своего коллегу, Романа Блажкевича. Яркие фотографии со свадебной вечеринки девушка опубликовала на странице в инстаграме.

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Супружеская пара праздновала в одном из заведений на крыше в Киеве. Они пригласили только самых родных и самых близких друзей. Среди них можно увидеть коллег девушки из "Женского квартала".

Невеста выбрала белое сдержанное платье на тонких бретелях. Дополнила образ нежными цепочками на шее, эпатажными солнцезащитными очками и серебристо-зелеными туфлями-лодочками. Жених был одет в белую рубашку, голубые брюки и кроссовки.



Алина Гордиенко вышла замуж за Романа Блажкевича / Instagram / @alinagordienko

На свадьбе точно было весело: пара танцевала, а также проводили различные конкурсы.

Все было, как хотели мы. Спасибо всем, кто радовался с нами в этот день,

– написала Алина под фото.

"Ты бомбезная невеста! Твоя фата на очках свела меня с ума", "Счастье и понимания на долгие годы", "Прослезилась. Таких живых и красивых фото давно не видела. Желаю очень-очень большого счастья", – пишут подписчики под фотографиями.



Алина Гордиенко вышла замуж за Романа Блажкевича/ Instagram / @alinagordienko