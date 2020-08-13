У 2019 році вийшли останні епізоди комедійного та улюбленого для мільйонів кіноманів серіалу "Теорія великого вибуху". Досі всі вважали, що це автори стрічки вирішили закрити проєкт. Однак актор Джим Парсонс, який зіграв Шелдона Купера, зізнався, що він також причетний до цього рішення.

Про це він розповів у шоу Девіда Теннанта, передає People. Джим Парсонс зізнався, що перед закриттям серіалу почувався виснаженим і вже тоді знав, що не підпише контракт на 13 і 14 сезони. На рішення повпливав насичений графік актора і проблеми в особистому житті.

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Джим Парсонс приїжджав на зйомки до Нью-Йорку. Там він грав і у виставах Бродвею. Актору доводилось виходити на сцену та усміхатись, коли вдома помирав його собака, який жив з ним упродовж 15 років.

Це був складний шлях, як ви можете собі уявити… Він просто мав такий поганий вигляд, і я так втомився, що просто почав плакати. Я подумав: "Цей собака помре, поки я буду на роботі". І мені так було погано,

– розповів Джим Парсонс.

Вже наступного вечора після цього собака актора переніс складний напад. Джим Парсонс вирішив усипити його.

"Найстрашніший момент настав у наступні кілька днів, тому що я відчував себе так, наче стояв на краю прірви. Я був на суботній виставі і все думав: "Я не знаю, як дограю до кінця цього спектаклю". Я був просто розбитий. Я вийшов на уклін, у мене було ще одне шоу тієї ночі, послизнувся і зламав ногу!" – згадав Джим.

Саме ці події повпливали на актора. Лежачи вдома з переломом, Джим Парсонс ствердно вирішив змінити усе у своєму професійному житті. І хоч "Теорія великого вибуху" була для актора особливим проєктом, а його колеги стали рідними за час зйомок, він все ж вирішив піти з шоу. Продовжувати серіал без харизматичного Шелдона Купера не стали, тому серіал обірвався на 12 сезоні.

"У мене був момент ясності, який, я вважаю, дуже пощастило мати: "Не продовжуй цю гонитву". Розумієте? "Використай цей час, щоб озирнутися", – я це зробив. Я подумав: "Я повинен зробити цей крок", – додав Джим Парсонс.