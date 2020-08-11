У Голлівуді офіційно підтвердили, що будуть працювати над сиквелом до "Брудних танців". Наразі ще всіх деталей стрічки не розголошують, однак відомо, що у зйомках візьме участь 60-річна акторка Дженніфер Грей, яка зіграла у культовому фільмі багатійку Френсіс.

Що відомо про сиквел

За даними Deadline, актриса готова повернутись до цієї ролі. Відомо, що Дженніфер Грей буде не тільки зіркою сиквелу "Брудних танців", але і його продюсеркою.

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Дженніфер Грей у "Брудних танцях" та зараз / Фото Closer Weekly

Деталі сюжету поки не розсекречуються.Водночас генеральний директор стрічки Джон Фельтхеймер прокоментував новий проєкт. За його словами повернення "Брудних танців" стане "романтичним, ностальгійним фільмом, якого чекали всі прихильники франшизи".

"Брудні танці": в чому секрет успіху

Вперше фільм "Брудні танці" презентували у 1987 році. За сюжетом, 17-річна дівчина Френсіс живе у заможній родині та приїжджає на канікули до пансіонату. І саме ця мандрівка змінить все її життя. Дівчина знайомиться з Джонні Кастлом – професійним танцівником, який працює в пансіонаті прибиральником. З перших па він підкорює Франсіс. яку ніжно називає "Бебі". Пара починає тренуватись та на фінальному виступі вражає складною хореографією, яку захотіли повторити мільйони людей.

Дивіться фрагмент фільму "Брудні танці": відео

Головні ролі у стрічці зіграли Патрік Свейзі та Дженніфер Грей. Саме вони втілили непросту та чуттєву історію кохання двох таких різних людей. І, мабуть, романтичний сюжет у поєднанні із забороненими і вільними танцями допоміг стрічці стати культовою.

У 2004 році франшизу продовжили на ще одну частину, яка мала також великий успіх у прокаті.