Фани культового ситкому "Друзі" з нетерпінням чекають на вихід нового епізоду серіалу. Проте зйомки випуску переносять ще з травня через пандемію коронавірусу. Акторка Дженніфер Еністон пояснила, що до знімань хочуть долучити публіку, а зараз не надто вдалий час для масових заходів.

Кіноіндустрія поступово виходить з тривалого карантину й відновлює роботу над довгоочікуваними картинами. Проте далеко не кожна знімальна група готова ризикувати заради поспішної прем'єри. Близько 16 років тому завершився 10 сезон улюбленого серіалу 90-х "Друзі", проте шанувальники всього світу чекали на продовження ситкому. Платформа HBO Max взялась за створення спеціального випуску з легендарними акторами, проте зйомки відкладають ще з травня.

Дженніфер Еністон, яка в серіалі грає Рейчел Грін, в інтерв'ю для Deadline підтвердила, що роботу над стрічкою перенесли з серпня 2020 на травень 2021 року.

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Голлівудська акторка не приховує свого розчарування від невтішних реалій в індустрії кінематографа. Проте зірка запевнила, що "Друзі" повернуться на екрани за будь-яких обставин. Справа в тому, що зйомки відбуваються з "живою аудиторією", а скупчення людей на майданчику в умовах карантину неможливе.

Це дуже сумно, що ми повинні все знову переносити. Але ми подумали: "Як ми будемо знімати це з живою аудиторією?" Зараз небезпечний для цього період,

– пояснила Дженніфер Еністон.

Вона також зізналась, що за цей час команда краще підготується та вигадає щось ще більш вдале і смішне, а глядачі побачать на екранах якісніший продукт. "Ми всерівно нікуди не подінемося. Ви ніколи не зможете позбутися від "Друзів". Ми з вами на все життя", – з гумором додала Дженніфер.