Фаны культового ситкома "Друзья" с нетерпением ждут выход нового эпизода сериала. Однако съемки выпуска переносят еще с мая из-за пандемии коронавируса. Актриса Дженнифер Энистон объяснила, что к съемкам хотят привлечь публику, а сейчас не слишком удачное время для массовых мероприятий.

Киноиндустрия постепенно выходит из длительного карантина и возобновляет работу над долгожданными картинами. Однако далеко не каждая съемочная группа готова рисковать ради поспешной премьеры. Около 16 лет назад завершился 10 сезон любимого сериала 90-х "Друзья", однако поклонники всего мира ждали продолжения ситкома. Платформа HBO Max взялась за создание специального выпуска с легендарными актерами, но съемки откладывают еще с мая.

Дженнифер Энистон, которая в сериале играет Рэйчел Грин, в интервью для Deadline подтвердила, что работу над лентой перенесли с августа 2020 года на май 2021 года.

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Голливудская актриса не скрывает своего разочарования от неутешительных реалий в индустрии кинематографа. Однако звезда заверила, что "Друзья" вернутся на экраны при любых обстоятельствах. Дело в том, что съемки проходят с "живой аудиторией", а скопление людей на площадке в условиях карантина невозможно.

Это очень грустно, что мы должны все снова переносить. Но мы подумали: "Как мы будем снимать это с живой аудиторией?" Сейчас опасный для этого период,

– объяснила Дженнифер Энистон.

Она также призналась, что за это время команда лучше подготовится и придумает что-то еще более удачное и смешное, а зрители увидят на экранах более качественный продукт. "Мы всеравно никуда не денемся. Вы никогда не сможете избавиться от "Друзей". Мы с вами на всю жизнь", – с юмором добавила Дженнифер.