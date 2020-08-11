В Голливуде официально подтвердили, что будут работать над сиквелом к "Грязным танцам". Сейчас еще всех деталей картины не разглашают, однако известно, что в съемках примет участие 60-летняя актриса Дженнифер Грей, сыгравшая в культовом фильме богатую даму Фрэнсис.

Что известно о сиквеле

По данным Deadline, актриса готова вернуться к этой роли. Известно, что Дженнифер Грей будет не только звездой сиквела "Грязных танцев", но и его продюсером.

Читайте также Очень грустно: Дженнифер Энистон объяснила, почему в очередной раз перенесли съемки "Друзей"



Дженнифер Грей в "Грязных танцах" и сейчас / Фото Closer Weekly

Детали сюжета пока не рассекречиваются. В то же время генеральный директор ленты Джон Фельтхеймер прокомментировал новый проект. По его словам возврат "Грязных танцев" станет "романтическим, ностальгическим фильмом, которого ждали все поклонники франшизы".

"Грязные танцы": в чем секрет успеха

Впервые фильм "Грязные танцы" презентовали в 1987 году. По сюжету, 17-летняя девушка Фрэнсис живет в состоятельной семье и приезжает на каникулы в пансионат. И именно это путешествие изменит всю ее жизнь. Девушка знакомится с Джонни Кастлом – профессиональным танцором, который работает в пансионате уборщиком. С первых па он покоряет Франсис, которую нежно называет "Бэби". Пара начинает тренироваться и на финальном выступлении поражает сложной хореографией, которую захотели повторить миллионы людей.

Смотрите фрагмент фильма "Грязные танцы": видео

Главные роли в ленте сыграли Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей. Именно они воплотили непростую и чувственную историю любви двух таких разных людей. И, пожалуй, романтический сюжет в сочетании с запрещенными и свободными танцами помог ленте стать культовой.

В 2004 году франшизу продлили на еще одну часть, которая имела также большой успех в прокате.