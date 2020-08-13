В 2019 году вышли последние эпизоды комедийного и любимого для миллионов киноманов сериала "Теория большого взрыва". До сих пор все считали, что это авторы ленты решили закрыть проект. Однако актер Джим Парсонс, сыгравший Шелдона Купера, признался, что он также причастен к этому решению.

Об этом он рассказал в шоу Дэвида Теннанта, передает People. Джим Парсонс признался, что перед закрытием сериала чувствовал себя истощенным и уже тогда знал, что не подпишет контракт на 13 и 14 сезоны. На решение повлиял насыщенный график актера и проблемы в личной жизни.

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Джим Парсонс приезжал на съемки в Нью-Йорк. Там он играл и в спектаклях Бродвея. Актеру приходилось выходить на сцену и улыбаться, когда дома умирала его собака, которая жила с ним в течение 15 лет.

Это был сложный путь, как вы можете себе представить... У него был такой плохой вид, и я так устал, что просто начал плакать. Я подумал: "Эта собака умрет, пока я буду на работе". И мне так было плохо,

– рассказал Джим Парсонс.

Уже на следующий вечер после этого собака актера перенесла сложный приступ. Джим Парсонс решил усыпить ее.

"Самый страшный момент наступил в последующие несколько дней, потому что я чувствовал себя так, словно стоял на краю пропасти. Я был на субботнем спектакле и все думал: "Я не знаю, как доиграю до конца этого спектакля". Я был просто разбит. Я вышел на поклон, у меня было еще одно шоу в ту ночь, поскользнулся и сломал ногу!" – вспомнил Джим.

Именно эти события повлияли на актера. Лежа дома с переломом, Джим Парсонс утвердительно решил изменить все в своей профессиональной жизни. И хотя "Теория большого взрыва" была для актера особым проектом, а его коллеги стали родными за время съемок, он все же решил уйти из шоу. Продолжать сериал без харизматичного Шелдона Купера не стали, поэтому сериал оборвался на 12 сезоне.

"У меня был момент ясности, который, я считаю, очень повезло иметь: "Не продолжай эту гонку". Понимаете?" Используй это время, чтобы оглянуться", – я это сделал. Я подумал: "Я должен сделать этот шаг", – добавил Джим Парсонс.