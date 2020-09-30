Голлівудський кіноактор Джим Парсонс в середині березня захворів коронавірусом, хоча був переконаний, що це була застуда. Його сумніви підтвердились тоді, коли в нього повністю зник запах і нюх.

Про свою пережиту хворобу Джим Парсонс, який виконав головну роль Шелдона у серіалі "Велика теорія вибуху", розповів в онлайн-шоу Джиммі Кіммела. Про це повідомляють у Hollywood Reporter. За словами актора, все почалось як у звичайній застуді – нежить, але потім зникли повністю смак і нюх. Разом з ним захворів і його чоловік Тодд, який теж мав такі самі ознаки хвороби.

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"Ми не знали, что й думати. Це було схоже на звичайну застуду, але чомусь повністю зникли почуття смаку и запаху", – зазначив Парсонс.

Актор зізнався, що не міг зрозуміти, як це може повністю зникнути запах і бажання щось з'їсти, через що він дуже схуд. За його словами, на карантині і так не залишається нічого робити, як лише їсти, але йому навіть цього не хотілось.

Хвороба тривала у березні кілька тижнів і чоловік наразі повністю здоровий зі своїм коханим та лише ділиться досвідом про хворобу. Він пожартував, що його екранному герою Шелдону вся ситуація з пандемією лише була б на руку, адже він завжди був відстороненим і мало спілкувався з людьми.