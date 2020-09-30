Голливудский киноактер Джим Парсонс в середине марта заболел коронавирусом, хотя был убежден, что это была простуда. Его сомнения подтвердились тогда, когда у него полностью исчез запах и обоняние.

О своей пережитой болезни Джим Парсонс, исполнивший главную роль Шелдона в сериале "Великая теория взрыва", рассказал в онлайн-шоу Джимми Киммела. Об этом сообщают в Hollywood Reporter. По словам актера, все началось как в обычной простуде – насморк, но потом исчезли полностью вкус и обоняние. Вместе с ним заболел и его муж Тодд, у которого тоже были такие же признаки болезни.

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"Мы не знали, что и думать. Это было похоже на обычную простуду, но почему-то полностью исчезли чувства вкуса и запаха", – отметил Парсонс.

Актер признался, что не мог понять, как это может полностью исчезнуть запах и желание что-то съесть, из-за чего он очень похудел. По его словам, на карантине и так не остается ничего делать, как только есть, но ему даже этого не хотелось.

Болезнь длилась в марте несколько недель и мужчина пока полностью здоров со своим любимым и только делится опытом о болезни. Он пошутил, что его экранному герою Шелдону вся ситуация с пандемией лишь была бы на руку, ведь он всегда был отстраненным и мало общался с людьми.