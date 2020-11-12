Популярна українська акторка Анна Саліванчук, яка здобула найбільшу популярність після фільму "Свінгери" та серіалу "Одного разу під Полтавою" активно веде свій блог у соціальній мережі. Знаменитість відверто розповіла, як саме хоче виховати дітей.

На початку вересня актриса вдруге стала мамою. Вона народила сина. Хлопчика назвали Микитою. Також зіркова матуся виховує старшого 5-річного сина Гліба. Кожні батьки хочуть виховати свою дитину гідно, знаменитість не є виключенням, тож радо поділилася своїми намірами з фанатами.

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Допис щодо виховання дітей з’явився на особистій сторінці Саліванчук в інстаграмі.

Ким будуть мої діти в майбутньому? Однозначно щасливими людьми! А решта – це їх особистий вибір. Я вважаю, що дитину не можна нічого змушувати. Тим більше що стосується вибору професії. Його можна направляти, якщо у вас є якесь розуміння його схильностей або явного інтересу. Але все одно вибір він повинен робити сам,

– написала акторка.

Акторка розповіла, що її ніколи нічого не змушували. Була повна довіра у виборі свого майбутнього. Батько акторки хотів, щоб вона була поліціянткою, але Анна була твердо впевненою в тому, що хоче бути артисткою. Її беззаперечний намір слідувати своїм вибором, допоміг не зупинятися перед труднощами.



Діти Анни Саліванчук / Фото з Instagram

"Якщо згадувати дитинство, моя мама ніколи не перевіряла у мене уроки. Вона мені завжди довіряла. І знаєте, дуже дарма, тому що іноді я все таки їх не робила. Дітей потрібно змушувати. Ясна річ, вони можуть не хотіти, це важко, а людина за своєю природою ліниве створіння. Легше ж пограти або мультики подивитися. Не обов'язково бути відмінником і зубрити всі предмети. Я не про це. Але є важливі, дуже потрібні в дорослому житті знання, які треба вивчити в школі. Це англійська, математика, історія, література", – написала акторка.

Саме цю базу акторка хоче дати своїм дітям. З Глібом Анна вже активно займається. Він вчиться читати і писати, вивчає англійську. Це складно в цьому віці. Акторка з чоловіком іноді його змушує навіть через крики, сльози, образи.

Вибір професії буде тільки за ними. Я можу бути тільки порадником якщо запитають. Головне ж в підсумку отримати щасливу людину! А це неможливо, якщо він не буде слідувати своєму призначенню,

– зазначила Анна.

Анна Саліванчук опублікувала миловидне фото зі своїми дітьми. На кадрі акторка тримає маленького Микиту, а син Гліб ніжно цілує маму в щічку. Позувала сім’я у фотостудії. Акторка одягнула коричневий костюм, який складався з сорочки та штанів. Такий образ чудово доповнював фон студії, тож світлина вийшла чудовою та вже встигла отримати безліч лайків та коментарів.



Анна Саліванчук зі своїми дітьми / Фото з Instagram