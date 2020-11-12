Популярная украинская актриса Анна Саливанчук, которая получила наибольшую популярность после фильма "Свингеры" и сериала "Однажды под Полтавой" активно ведет свой блог в социальной сети. Знаменитость откровенно рассказала, как хочет воспитать детей.

В начале сентября актриса во второй раз стала мамой. Она родила сына. Мальчика назвали Никитой. Также звездная мама воспитывает старшего 5-летнего сына Глеба. Каждые родители хотят воспитать своего ребенка достойно, знаменитость не является исключением, поэтому с радостью поделилась своими намерениями с фанатами.

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Пост о воспитании детей появился на личной странице Саливанчук в инстаграм.

Кем будут мои дети в будущем? Однозначно счастливыми людьми! А остальное – это их личный выбор. Я считаю, что ребенка нельзя ничего заставлять. Тем более что касается выбора профессии. Его можно направлять, если у вас есть какое-то понимание его склонностей или явного интереса. Но все равно выбор он должен делать сам,

– написала актриса.

Актриса рассказала, что ее никогда ничего не заставляли. Было полное доверие в выборе своего будущего. Отец актрисы хотел, чтобы она была полицейским, но Анна была твердо уверенна в том, что хочет быть артисткой. Ее безоговорочное намерение следовать своему выбору, помогло не останавливаться перед трудностями.



Дети Анны Саливанчук / Фото из Instagram

"Если вспоминать детство, моя мама никогда не проверяла у меня уроки. Она мне всегда доверяла. И знаете, очень зря, потому что иногда я все же их не делала. Детей нужно заставлять. Конечно, они могут не хотеть, это трудно, а человек по своей природе ленивое создание. Легче же поиграть или мультики посмотреть. Не обязательно быть отличником и зубрить все предметы. Я не об этом. Но есть важные, очень нужные во взрослой жизни знания, которые нужно изучить в школе. Это английский , математика, история, литература ", – написала актриса.

Именно эту базу актриса хочет дать своим детям. С Глебом Анна уже активно занимается. Он учится читать и писать, изучает английский. Это сложно в этом возрасте. Актриса с мужем иногда его заставляет даже через крики, слезы, обиды.

Выбор профессии будет только за ними. Я могу быть только советчиком если спросят. Главное же в итоге получить счастливого человека! А это невозможно, если он не будет следовать своему предназначению,

– отметила Анна.

Анна Саливанчук опубликовала миловидное фото со своими детьми. В кадре актриса держит маленького Никиту, а сын Глеб нежно целует маму в щечку. Позировала семья в фотостудии. Актриса надела коричневый костюм, состоящий из рубашки и брюк. Такой образ прекрасно дополнял фон студии, поэтому фотография получилась замечательной и уже успела получить множество лайков и комментариев.



Анна Саливанчук со своими детьми / Фото из Instagram