Популярная актриса сериала "Однажды под Полтавой" и фильма "Свингеры" снялась в чувственной фотосессии и рассказала, что для нее значит быть особенной женщиной.

Новыми кадрами Анна Саливанчук поделилась в своем инстаграме. Актриса решила опубликовать сообщение, в котором рассказала об образе "особой" женщины, которую она держит в голове и старается учиться у нее.

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Знаете, есть такие женщины "особые". К ним манит. С ними всем хорошо. Не важно, мужчина ты или женщина. Она отличная жена и лучшая подруга. Она не такая, не похожая на всех. Когда на душе тяжело, когда неудачный день вносит коррективы в мое настроение, я силой мысли возвращаю себе образ "особой" женщины и расслабляюсь,

– отметила актриса.

По словам Анны, обычная в жизни женщина всегда напряженная, "особая" – расслабленная. Она точно знает, что лишней напряженностью все равно ничего не изменить. А морщины между бровей точно ей ни к чему. В обычной женщины взгляд неуверенного человека, который совсем не ценит себя. "Особая" женщина всегда смотрит прямо, не пряча глаза. Держит их широко открытыми, любознательными, слегка влажными.

"Девушки, я уже неоднократно говорила о том, что мы все уникальны! "Особая" женщина настолько любит себя, что просто получает удовольствие от своей жизни. И ей глубоко наплевать, у кого трава зеленее. Главное то, что у нее она просто замечательная", – написала Саливанчук.

Кроме этого, знаменитость выделила еще одно качество особой женщины – умение вдохновлять. По ее словам, такая женщина в своем мужчине может видеть только все лучшие качества. Увлекаться и увлекать. В "особой" женщины нет ни времени, ни желания искать свои недостатки или слабости. У нее их просто не может быть. И это отделяет ее от обычной женщины, которая только тем и занимается, что сравнивает себя с другим и остается вечно собой недовольна.

В "особой" женщины не возникает сомнений в том, что она прекрасна, фантастическая, красивая, талантливая и уникальная. И не надо быть, как все – нормальной! Будь собой! Нормальной быть просто скучно! Согласны? Да, и это правда, что "особой" быть трудно, но оно того стоит, поверьте!

– отметила звезда.

Образ Анны Саливанчук

Знаменитость поделилась с поклонниками черно-белыми кадрами. Перед фотокамерой Анна Саливанчук позировала в черном платье с кружевными рукавами и глубоким декольте, подчеркивающем пышный бюст актрисы.

На фотографиях Анна появилась особенно задумчивой. На лице сделала яркий макияж в темных оттенках, губы накрасила коричневой помадой. Белокурые волосы звезда распустила, а образ довершила украшениями.



Анна Саливанчук снялась в чувственной фотосессии / Фото с Instagram



Анна Саливанчук снялась в чувственной фотосессии / Фото с Instagram



Анна Саливанчук снялась в чувственной фотосессии / Фото с Instagram