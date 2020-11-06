Влад и Лилиана Яма – одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса. Супруги часто делятся совместными фотосессиями, на которых излучают любовь и счастье.

Новыми кадрами Лилиана Яма поделилась в своем инстаграме и рассказала, что для нее значит быть женой и какую роль жена играет в жизни мужа.

Читайте также Влад Яма впервые показал свой дом: где хореограф живет с женой и сыном – видео

По моему мнению, жена – это крылья мужа. От ее настроения во многом зависит общая атмосфера в семье. Я не могу сказать, что делаю что-то намеренно в нашей семье, пользуясь какими-то правилами из книг. Все происходит на уровне ощущений и интуитивно,

– отметила Лилиана Яма.

По словам женщины, очень важно поддерживать своего мужчину и верить в него всем сердцем. Иногда даже больше, чем он сам. Лилиана утверждает, что наша вера и поддержка – активные стимуляторы развития и достижения успеха для родной половинки, а любовь вдохновляет.

Образ Лилианы и Влада мы

Под таким сообщением Лилиана Яма опубликовала стильные кадры на берегу моря. Женщина позировала в коротком обтягивающем платье до колен, которое прекрасно подчеркивало ее фигуру. Свои длинные роскошные волосы она распустила и украсила аксессуаром.

На лице сделала яркий макияж в темных оттенках, губы накрасила матовой коричневой помадой. Такой look Лилиана довершила стильными сапогами на массивной подошве.

Влад Яма предстал в черной футболке, светлых джинсах с разрезами на коленях и черных ботинках. Влюбленные выбрали несколько поз и смотрелись на кадрах очень гармонично.



Звездные супруги снялись в невероятной фотосессии



Звездные супруги снялись в невероятной фотосессии