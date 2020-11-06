Влад та Ліліана Яма – одна з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу. Подружжя часто ділиться спільними фотосесіями, на яких випромінюють любов та щастя.

Новими кадрами Ліліана Яма поділилася у своєму інстаграмі та розповіла, що для неї означає бути жінкою та яку роль жінка відіграє у житті чоловіка.

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«На мою думку, жінка – це крила чоловіка. Від її настрою багато в чому залежить загальна атмосфера у сім’ї. Я не можу сказати, що роблю щось навмисно в нашій родині, користуючись якимись правилами з книжок. Все відбувається на рівні відчуттів та інтуїтивно,

– зазначила Ліліана Яма.

За словами жінки, дуже важливо підтримувати свого чоловіка та вірити в нього всім серцем. Інколи навіть більше, ніж він сам. Ліліана стверджує, що наша віра та підтримка – активні стимулятори розвитку та досягнення успіху для рідної половинки, а любов надихає.

Образ Ліліани та Влада Ями

Під таким дописом Ліліана Яма опублікувала стильні кадри на березі моря. Жінка позувала у короткій обтислій сукні до колін, яка чудово підкреслювала її фігуру. Своє довге розкішне волосся вона розпустила та прикрасила аксесуаром, який їй неабияк личить.

На обличчі зробила яскравий макіяж у темних відтінках, губи нафарбувала матовою коричневою помадою. Такий look Ліліана довершила стильними чобітьми на масивній підошві.

Влад Яма постав у чорній футболці, світлих джинсах з розрізами на колінах та чорних черевиках. Закохані обрали декілька поз та виглядали на кадрах дуже гармонійно.



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