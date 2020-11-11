Популярна акторка серіалу "Одного разу під Полтавою" та фільму "Свінгери" знялася у чуттєвій фотосесії та розповіла, що для неї означає бути особливою жінкою.

Новими кадрами Анна Саліванчук поділилася у своєму інстаграмі. Акторка вирішила опублікувати допис, у якому розповіла про образ "особливої" жінки, яку вона тримає в голові та старається вчитися у неї.

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Знаєте, є такі жінки "особливі". До них манить. З ними всім добре. Не важливо чоловік ти чи жінка. Вона відмінна дружина і найкраща подруга. Вона не така, не схожа на всіх. Коли на душі важко, коли невдалий день вносить корективи в мій настрій, я силою думки повертаю собі образ "особливої" жінки і розслабляюся,

– зазначила акторка.

За словами Анни, звичайна в житті жінка завжди напружена, "особлива" – розслаблена. Вона точно знає, що зайвою напруженістю все одно нічого не змінити. А зморшки між брів точно їй ні до чого. У звичайної жінки погляд невпевненої людини, яка зовсім не цінує себе. "Особлива" жінка завжди дивиться прямо, не ховаючи очі. Тримає їх широко відкритими, допитливими, злегка вологими.

"Дівчата, я вже неодноразово говорила про те, що ми всі унікальні! "Особлива" жінка настільки любить себе, що просто отримує задоволення від свого життя. І їй глибоко наплювати, у кого трава зеленіша. Головне те, що у неї вона просто чудова", – написала Саліванчук.

Окрім цього, знаменитість виділила ще одну якість особливої жінки – вміння надихати. За її словами, така жінка в своєму чоловікові може бачити тільки всі найкращі якості. Захоплюватися і захоплювати. У "особливої" жінки немає ні часів, ні бажання шукати свої недоліки або слабкості. У неї їх просто не може бути. І це відокремлює її від звичайної жінки, яка тільки тим і займається, що порівнює себе з іншим і залишається вічно собою незадоволена.

У "особливої" жінки не виникає сумніву щодо того, що вона прекрасна, фантастична, красива, талановита і унікальна. І не треба бути, як усі нормальної! Будь собою! Нормальною бути просто нудно! Згодні? Так, і це правда, що "особливою" бути важко, але воно того варте, повірте!,

– зазначила зірка.

Образ Анни Саліванчук

Знаменитість поділилася з прихильниками чорно-білими кадрами. Перед фотокамерою Анна Саліванчук позувала у чорній сукні з мереживними рукавами та глибоким декольте, що підкреслювало пишний бюст акторки.

На світлинах Анна постала особливо задумливою. На обличчі зробила яскравий макіяж у темних відтінках, губи нафарбувала коричневою помадою. Біляве волосся зірка розпустила, а образ довершила прикрасами.



Анна Саліванчук знялася у чуттєвій фотосесії / Фото з Instagram



Анна Саліванчук знялася у чуттєвій фотосесії / Фото з Instagram



Анна Саліванчук знялася у чуттєвій фотосесії / Фото з Instagram