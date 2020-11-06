Українська акторка, зірка стрічок "Свінгери" та "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук наважилася розповісти про втрату дитини. Вона відмовилася від роботи заради вагітності, проте не змогла народити малюка.

Знаменитість поділилася одкровенням із журналістами програми "Життя відомих людей", пише tsn.ua. Нещодавно вона вдруге стала мамою, а тепер наважилася розповісти, що 2 роки тому її вагітність вже переривалася.

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Анна вже 11 сезонів знімається у популярній стрічці "Одного разу під Полтавою". Саме там, на знімальному майданчику, вона познайомилася з теперішнім чоловіком, продюсером Олександром Божковим. Закохані одружилися і незадовго після цього у них народився син Гліб.

Та у її творчості є період, про який вона не хоче згадувати. Це стосується ролі у стрічці "Свінгери", яка також користувалася чималим попитом серед українських глядачів. Під час зйомок Саліванчук дізналася, що вдруге вагітна. Ця новина була надзвичайно радісною для сім'ї, адже акторка з чоловіком мріяли про чергове поповнення у родині. Проте знаменитості не вдалося виносити дитину.



Анна Саліванчук з чоловіком і дітьми / Instagram / @salivanchuk.anna

Анна Саліванчук про втрату дитини

Дізнавшись про вагітність, Анна відмовилася від багатьох проєктів. Вона сказала, що очікує на дитину і не може грати перед камерами. Проте навіть не здогадувалася, що буде далі.

На 15 тижні у мене завмер плід. Я відмовилася від проєктів, а потім залишилася і без дитини, і без роботи. Це була пустота, страх,

– поділилася зірка.

Впоратися із цим станом допомогли коханий, син та сцена. Саме з ними Анні вдалося відновити сили та жити далі. Сцена завжди рятувала її. У той день, коли акторка дізналася про те, що її дитина загинула, вона вийшла на сцену, не сказавши колегам і режисеру жодного слова. Посеред вистави Саліванчук не змогла стримати сліз і заплакала.

Добре, що за роллю це виправдано, бо я переживала свою драму. Тоді грала персонажа Оксану. Проте ніхто з колег по сцені не зрозумів, що трапилося, бо я ніколи в цьому місці не плакала. Пішла за лаштунки, не могла зупинити сліз. Мені було важко і ніхто не розумів, що відбувається,

– розповіла знаменитість.

Анна змогла вистояти і тепер поділилася з шанувальниками особистою драмою. Після цього випробування вона знає – все можна пережити.



Акторка Анна Саліванчук / Instagram / @salivanchuk.anna