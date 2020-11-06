Украинская актриса, звезда лент "Свингеры" и "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук решилась рассказать о потере ребенка. Она отказалась от работы ради беременности, однако не смогла родить малыша.

Знаменитость поделилась откровением с журналистами программы "Жизнь известных людей", пишет tsn.ua. Недавно она второй раз стала мамой, а теперь решилась рассказать, что 2 года назад ее беременность уже прерывалась.

Читайте также Это самое страшное: Валерий Харчишин впервые рассказал о потере ребенка

Анна уже 11 сезонов снимается в популярной ленте "Однажды под Полтавой". Именно там, на съемочной площадке, она познакомилась с нынешним мужем, продюсером Александром Божковым. Влюбленные поженились и незадолго после этого у них родился сын Глеб.

Но у ее творчества есть период, о котором она не хочет вспоминать. Это касается роли в ленте "Свингеры", которая также пользовалась немалым спросом среди украинских зрителей. Во время съемок Саливанчук узнала, что во второй раз беременна. Эта новость была очень радостной для семьи, ведь актриса с мужем мечтали об очередном пополнении в семье. Однако знаменитости не удалось выносить ребенка.



Анна Саливанчук с мужем и детьми / Instagram / @salivanchuk.anna

Анна Саливанчук о потере ребенка

Узнав о беременности, Анна отказалась от многих проектов. Она сказала, что ожидает ребенка и не может играть перед камерами. Однако даже не догадывалась, что будет дальше.

На 15 неделе у меня замер плод. Я отказалась от проектов, а потом осталась и без ребенка, и без работы. Это была пустота, страх,

– поделилась звезда.

Справиться с этим состоянием помогли любимый, сын и сцена. Именно с ними Анне удалось восстановить силы и жить дальше. Сцена всегда спасала ее. В тот день, когда актриса узнала о том, что ее ребенок погиб, она вышла на сцену, не сказав коллегам и режиссеру ни слова. Посреди спектакля Саливанчук не смогла сдержать слез и заплакала.

Хорошо, что по роли это оправдано, потому что я переживала свою драму. Тогда играла персонажа Оксану. Однако никто из коллег по сцене не понял, что случилось, потому что я никогда в этом месте не плакала. Ушла за кулисы, не могла остановить слезы. Мне было тяжело и никто не понимал, что происходит,

– рассказала знаменитость.

Анна смогла выстоять и теперь поделилась с поклонниками личной драмой. После этого испытания она знает – все можно пережить.



Актриса Анна Саливанчук / Instagram / @salivanchuk.anna