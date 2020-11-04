Солист группы "Друга ріка" Валерий Харчишин поделился шокирующим откровением. Он вместе с женой воспитывает троих детей, однако несколько лет назад у любимой артиста был выкидыш.

Валерий Харчишин решился рассказать о горе, которое пережила его семья, в программе "Звездный путь". Он дал откровенное интервью, в котором признался, что потеря ребенка – это самое страшное, что может быть.

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Валерий Харчишин потерял ребенка

В 2016 году жена Валерия – Юлия была беременна. Однако женщина не смогла родить ребенка. На пятом месяце беременности у нее произошел выкидыш.

Когда Господь забирает у тебя ребенка – это самое страшное. Мне очень тяжело... Я вообще никогда об этом не говорю,

– поделился Харчишин.

Сейчас супруги воспитывают троих сыновей, однако до сих пор не могут смириться со смертью своего малыша.

Валерий Харчишин о смерти брата

А в 2013 году музыкант потерял брата Василия. Он умер от лимфомы крови. Певец рассказал, что брат мог бы жить, но ему слишком поздно поставили смертоносный диагноз.

Валерий поделился, что сначала лечили бронхит и никто понятия не имел, что Василия нужно спасать от другой болезни. После того, как обнаружили рак, сделали первую химиотерапию. Она помогла и у брата Харчишина была стойкая ремиссия. Однако впоследствии все началось снова. Парня готовили к трансплантации костного мозга, но не успели сделать операцию. Он умер.

У меня был концерт в Херсоне. Как правило, после саундчека я ложусь спать, чтобы восстановить голос. В тот момент видел сон и понимал, что брата уже нет. Просыпаюсь, звонит его жена. Услышав ее голос, перебиваю и говорю: "Я знаю",

– вспомнил музыкант.

Валерий, пройдя много испытаний, пришел к выводу, что нужно ценить и использовать на полную каждый день. Даже если на пути случаются проблемы, необходимо понять, что другой жизни у тебя не будет.

Интервью Валерия Харчишина для программы "Звездный путь": смотрите видео онлайн