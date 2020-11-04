Соліст гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин поділився шокуючим одкровенням. Він разом із дружиною виховує трьох дітей, проте декілька років тому кохана артиста мала викидень.

Валерій Харчишин наважився розповісти про горе, яке пережила його сім'я, у програмі "Зірковий шлях". Він дав відверте інтерв'ю, в якому зізнався, що втрата дитини – це найстрашніше, що може бути.

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Валерій Харчишин втратив дитину

У 2016 році дружина Валерія – Юлія була вагітною. Проте жінка не змогла народити дитину. На п'ятому місяці вагітності у неї стався викидень.

Коли Господь забирає в тебе дитину – це найстрашніше. Мені дуже важко… Я взагалі ніколи про це не говорю,

– поділився Харчишин.

Зараз подружжя виховує трьох синів, проте досі не може змиритися зі смертю свого малюка.

Валерій Харчишин про смерть брата

А у 2013 році музикант втратив брата Василя. Він помер від лімфоми крові. Співак розповів, що брат міг би жити, проте йому занадто пізно поставили смертоносний діагноз.

Валерій поділився, що спершу лікували бронхіт і ніхто й гадки не мав, що Василя потрібно рятувати від іншої хвороби. Після того, як виявили рак, зробили першу хіміотерапію. Вона допомогла і в брата Харчишина була стійка ремісія. Проте згодом все почалося знову. Хлопця готували до трансплантації кісткового мозку, але не встигли зробити операцію. Він помер.

У мене був концерт в Херсоні. Як правило, після саундчеку я лягаю спати, щоб відновити голос. У той час бачив сон і розумів, що брата вже не має. Прокидаюся, телефонує його дружина. Почувши її голос, перебиваю і кажу: "Я знаю",

– пригадав музикант.

Валерій, пройшовши багато випробувань, дійшов до висновку, що потрібно цінувати і використовувати на повну кожен день. Навіть якщо на шляху трапляються проблеми, необхідно зрозуміти, що іншого життя у тебе не буде.

Інтерв'ю Валерія Харчишина для програми "Зірковий шлях": дивіться відео онлайн