Сім років тому співачка Alyosha та лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя вперше стали батьками. Тоді в пари народився син Роман. Однак малюк міг не з'явитися на світ, адже зірка була за крок до аборту. Позбутися дитини їй радили лікарі.

Зараз зіркове подружжя Alyosha та Тараса Тополі виховує трьох дітей – синів Романа і Марка та новонароджену доньку Марію. В інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" співачка зізналась, що вони з коханим могли так і не стати багатодітними батьками. Коли артистка була вагітна первістком, їй радили зробити аборт.

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Alyosha розповіла, що до появи первістка була готова, а коли дізналась про вагітність, стрибала від щастя. Обстежуватися і народжувати вона вирішила в приватній клініці. Проте вже на другому місяці лікар радила зробити аборт, адже немовля нібито мало народитися з патологією, що несумісна з життям.

"Я не розумію, як можна казати таке жінці, яка приходить з бажаною вагітністю. Розбити серце, надії. Так не можна робити", – наголосила Alyosha.

Заради того, щоб зберегти життя первістка, на четвертому місяці вагітності співачка наважилась на надскладну процедуру – аналіз навколоплідних вод. Після цього лікарі повідомили, що з дитиною Alyosha все добре. Їй досі несила стримати сліз від пережитого.

Я лежала, не дихала і молилась. У мене сльозки стікали з обох сторін,

– пригадала зірка.

Як з'ясувалось, невдовзі клініку закрили через махінації з пацієнтами. Варто зазначити, що Роман з'явився на світ у США, де живе родина Тараса Тополі. Молодшого сина і доньку Alyosha народила вже в Україні.