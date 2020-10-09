Український виконавець Тарас Тополя, який є лідером гурту "Антитіла", поділився своєю історією про карантинні будні. За його словами, залишитись "на плаву" допомогли заощаджені гроші, особливо це було актуально, коли він втретє став батьком.

В інтерв'ю для програми "Утро ДОМа" на телеканалі "Дом" Тарас Тополя поділився, що через карантин йому та колегам доволесь скасувати десятки концертів в Україні та за кордоном. Провівши лише 20 виступів із близько 50 запланованих, Тополя сподівається, що ситація стабілізується із жовтня 2020 року, коли вони знову відправляться у гастрольний тур HELLO.

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А поки весь світ був на паузі, вдома перебувала і сім'я Тараса Тополі. В той час його дружина Alyosha була вагітна третьою дитиною, а в столичній квартирі з ними проводили карантин їхні двоє синів. Виконавець зізнався, що вони старались менше проводити часу в чотирьох стінах, а багато гуляти за межами Києва.

Щодо фінансів, то пережити паузу в концертній діяльності допомогли завчасно відкладені гроші.

"Ми відкладали "в шухлядку", поки був активний період заробітку. Насправді найгірше, що можна було робити у цій ситуації, це панікувати і тримати себе в тривозі і в стресі. Зрештою я хочу сказати усім – не ви одні такі і не я один. Це не тільки вся країна, а весь світ – ось так прокидаєшся вранці, дивишся в телефон або в комп’ютер, читаєш ці новини, і в тебе є два варіанти: або просто почати в тривозі, в депресії від цих усіх новин з’їдати себе, і в цьому якомусь страху не могти нічого зробити, нічого планувати; або інший варіант – ось просто відпустити, як воно є, і робити так, як ти відчуваєш", – переконаний лідер гурту "Антитіла".

Щодо пологів, які відбулись в Alyosha всередині серпня, то налаштовували себе на позитив. Ще раніше Тополя розповідав, що був присутній на пологах дружини, проте ледь на них встиг. Щодо імені, то саме дружина обирала ім'я для крихітки – Марійка. Він казав, що дуже подобається, як воно звучить разом із його по-батькові – Марія Тарасівна.

"Коли прийшов момент народжувати, ми завчасно підготувалися, домовилися, як ми будемо народжувати, де. У спокійному стані приїхали, і це сталося, слава Богу, швидко, добре. Ми зібралися і поїхали додому. До того підготували кімнату для нашої принцеси, для двох принцес. Все підготували для того, щоб усе було комфортно і так спокійно. Знаєш, краще не хвилюватися, ніж хвилюватися. Ну, виходиш із дому – тривог усяких, проблем, переживань – їх вистачає без нас. Тому в мене така позиція: коли ти через камеру говориш із тисячами людей, із сотнями тисяч людей, давайте якийсь позитив будемо намагатися дати. Тому що, а що давати, якщо не це?" – підсумував Тополя