Украинский исполнитель Тарас Тополя, который является лидером группы "Антитела", поделился своей историей о карантинных буднях. По его словам, остаться "на плаву" помогли сэкономленные деньги, особенно это было актуально, когда он в третий раз стал отцом.

В интервью для программы "Утро ДОМа" на телеканале "Дом" Тарас Тополя поделился, что из-за карантина ему и коллегам пришлось отменить десятки концертов в Украине и за рубежом. Проведя лишь 20 выступлений из около 50 запланированных. Тополя надеется, что ситуация стабилизируется с октября 2020 года, когда они снова отправятся в гастрольный тур HELLO.

К теме Как украинские звезды проводили время на карантине: фото и видео

А пока весь мир был на паузе, дома находилась и семья Тараса Тополя. В то время его жена Ольга была беременна третьим ребенком, а в столичной квартире с ними проводили карантин их двое сыновей. Исполнитель признался, что они старались меньше проводить времени в четырех стенах, а больше гулять за пределами Киева.

Что касается финансов, то пережить паузу в концертной деятельности помогли заблаговременно отложенные деньги.

"Мы откладывали "в ящичек", пока был активный период заработка. На самом деле худшее, что можно было делать в этой ситуации, это паниковать и держать себя в тревоге и в стрессе. В конце концов я хочу сказать всем – не вы одни такие и не я один. Это не только вся страна, а весь мир – вот так просыпаешься утром, смотришь в телефон или в компьютер, читаешь эти новости, и у тебя есть два варианта: или просто начать в тревоге, в депрессии, от этих всех новостей съедать себя, и в этом каком-то страхе не мочь ничего сделать, ничего планировать; или другой вариант – вот просто отпустить, как оно есть, и делать так, как ты чувствуешь", – убежден лидер группы "Антитела".

Что касается родов, которые произошли у Alyosha в середине августа, то настраивали себя на позитив. Еще раньше Тополя рассказывал, что присутствовал на родах жены, однако едва на них успел. Что касается имени, то именно жена выбирала имя для крохи – Марийка. Он говорил, что очень нравится, как оно звучит вместе с его отчеством – Мария Тарасовна.

"Когда пришел момент рожать, мы заблаговременно подготовились, договорились, как мы будем рожать, где. В спокойном состоянии приехали, и это произошло, слава Богу, быстро, хорошо. Мы собрались и поехали домой. К этого подготовили комнату для нашей принцессы, для двух принцесс. Все подготовили для того, чтобы все было комфортно и так спокойно. Знаешь, лучше не волноваться, чем волноваться. Ну, выходишь из дома – тревог всяких, проблем, переживаний – их хватает без нас. Поэтому у меня такая позиция: когда ты через камеру говоришь с тысячами людей, с сотнями тысяч людей, давайте какой-то позитив будем пытаться дать. Потому что, а что давать, если не это?" – подытожил Тополя