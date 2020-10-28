Семь лет назад певица Alyosha и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя впервые стали родителями. Тогда у пары родился сын Роман. Но ребенок мог не появиться на свет, ведь звезда была в шаге от аборта. Избавиться от ребенка ей советовали врачи.

Сейчас звездные супруги Alyosha и Тараса Тополи воспитывает троих детей – сыновей Романа и Марка и новорожденную дочку Марию. В интервью для программы "Звездный путь" певица призналась, что они с любимым могли так и не стать многодетными родителями. Когда артистка была беременна первенцем, ей советовали сделать аборт.

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Alyosha рассказала, что к появлению первенца была готова, а когда узнала о беременности, прыгала от счастья. Обследоваться и рожать она решила в частной клинике. Однако уже на втором месяце врач советовала сделать аборт, ведь ребенок якобы мал родиться с патологией, несовместимой с жизнью.

"Я не понимаю, как можно говорить такое женщине, которая приходит с желаемой беременностью. Разбить сердце, надежды. Так нельзя делать", – отметила Alyosha.

Ради того, чтобы сохранить жизнь первенца, на четвертом месяце беременности певица решилась на сложнейшую процедуру – анализ околоплодных вод. После этого врачи сообщили, что с ребенком Alyosha все хорошо. Ей до сих пор не в силах сдержать слез от пережитого.

Я лежала, не дышал и молилась. У меня слезки стекали с обеих сторон,

– вспомнила звезда.

Как выяснилось, вскоре клинику закрыли из-за махинаций с пациентами. Стоит отметить, что Роман появился на свет в США, где живет семья Тараса Тополи. Младшего сына и дочь Alyosha родила уже в Украине.