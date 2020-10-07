Зірка комедії "Свінгери" та серіалу "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук вже тиждень хворіє на коронавірус. Спочатку захворів чоловік акторки Олександр Божков, згодом ті ж симптоми хвороби з’явилися й у неї.

Як протікає хвороба акторка Анна Саліванчук розповіла виданню "КП в Україні".

Читайте також Після скандалу з Поляковою: Ірина Білик виступила з концертом у Харкові

На початку захворювання акторка розповідала про перші симптоми COVID-19. За її словами насамперед у неї проявилась слабкість, кашель і висока температура.

Коронавірусне захворювання в акторки триває вже сім днів. На сьогодні, як стверджує Анна, вона себе погано почуває. Втім температура вже дещо впала. Зараз градусник досягає позначки 37,6, а не 39, як це було раніше. На щастя, новонароджений Микита та старший 5-річний син Гліб здорові.

Нудота, ломота, нездужання. Пропали смаки, запахи. Це найогидніше. Могла б хоч шоколадкою себе потішити, а так все на смак паперу,

– зізналася зірка "Свінгерів".

Відомо, що від COVID-19 знаменитість лікується парацетамолом і ношпою. Що стосується горла, то вона використовувала "Тантум верде" і "Декатилен". Вживала вітаміни С і D.

Вона також додала, що медсестра її сімейного лікаря зв'язалася з нею тільки через сім днів хвороби. До цього актриса не могла отримати кваліфіковану допомогу і змушена була звертатися в платну клініку.

Анна Саліванчук зауважила, що під час того, як вона захворіла на COVID-19, її сімейний лікар був у відпустці, тож їй порадили йти в лікарню та домовлятися про зустріч з іншим лікарем.

Недавно мені дзвонить медсестра мого сімейного лікаря, через сім днів хвороби, тому що їй тільки що прийшов аналіз, що я хвора. Я кажу їй, що хотіла б, щоб хтось послухав мої легені, тому що КТ я зробила, але легені ніхто не слухав. На що мені відповіли: "Ми не можемо до вас прийти". А для чого тоді сімейний лікар існує? Тобто людина може і померти так,

– обурилася Саліванчук.

Окрім цього, акторка раніше скаржилась, що аби здати ПЛР-тест, доводиться 5 днів чекати своєї черги. Крім того, вона зауважила, що під час візиту в клініку хворі можуть контактувати зі здоровими людьми і наражати їх на небезпеку.