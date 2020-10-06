Відома українська співачка Ірина Білик дала концерт у Харкові. Це сталось після скандалу з Олею Поляковою, яка так само виступила там після високої кількості хворих на коронавірус за добу.

Українська співачка Ірина Білик виступила з концертом у Харкові. Подію вона сама анонсувала в інстаграм-сторіс, а також відео із заходу опублікували на сторінці каналу "Труха.Харків" в телеграмі.

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Концерт Ірини Білик відбувся в Палаці студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого вчора, 5 жовтня. "Ірина Білик слідом за Поляковою підкорює Харків", – написали в телеграм-каналі.

Варто зазначити, що хоч Ірина і публікувала афішу заходу та запрошувала на концерт, жодних світлин чи відео вже з події на особистій сторінці співачки немає.



Ірина Білик запрошувала на концерт напередодні / Instagram-Stories / @bilyk_iryna

Що відомо про концерт Олі Полякової в Харкові?