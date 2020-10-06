Після скандалу з Поляковою: Ірина Білик виступила з концертом у Харкові
Відома українська співачка Ірина Білик дала концерт у Харкові. Це сталось після скандалу з Олею Поляковою, яка так само виступила там після високої кількості хворих на коронавірус за добу.
Українська співачка Ірина Білик виступила з концертом у Харкові. Подію вона сама анонсувала в інстаграм-сторіс, а також відео із заходу опублікували на сторінці каналу "Труха.Харків" в телеграмі.
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Концерт Ірини Білик відбувся в Палаці студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого вчора, 5 жовтня. "Ірина Білик слідом за Поляковою підкорює Харків", – написали в телеграм-каналі.
Варто зазначити, що хоч Ірина і публікувала афішу заходу та запрошувала на концерт, жодних світлин чи відео вже з події на особистій сторінці співачки немає.
Ірина Білик запрошувала на концерт напередодні / Instagram-Stories / @bilyk_iryna
Що відомо про концерт Олі Полякової в Харкові?
- 30 вересня в Харкові виявили коронавірус у 546 осіб за добу – рекордної кількості людей.
- Концерт, присвячений Дню вчителя, відбувся в місті 3 жовтня. На ньому були присутні близько 2 тисячі людей.
- Оля Полякова закликала фанатів одягнути захисні маски і дотримуватися соціальної дистанції перед виступом. Проте, судячи з фото та відео, чимало глядачів проігнорували її.
- На сайті міськради Харкова зазначено, що концерт організувала команда чинного мера Геннадія Кернеса. Полякова раніше казала, що подія є пов'язаною з виборами.
- У Нацполіції повідомили про відкриття кримінального провадження через порушення карантину.