После скандала с Поляковой: Ирина Билык выступила с концертом в Харькове
Известная украинская певица Ирина Билык дала концерт в Харькове. Это произошло после скандала с Олей Поляковой, которая тоже выступила там после высокого количества больных коронавирусом за сутки.
Украинская певица Ирина Билык выступила с концертом в Харькове. Событие она сама анонсировала в инстаграм-сторис, а также видео с мероприятия опубликовали на странице канала "Труха.Харьков " в телеграме.
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Концерт Ирины Билык состоялся во Дворце студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого вчера, 5 октября. "Ирина Билык вслед за Поляковой покоряет Харьков", – написали в телеграм-канале.
Стоит отметить, что хоть Ирина и публиковала афишу мероприятия и приглашала на концерт, никаких фотографий или видео с события на личной странице певицы нет.
Ирина Билык приглашала на концерт накануне / Instagram-Stories / @bilyk_iryna
Что известно о концерте Оли Поляковой в Харькове?
- 30 сентября в Харькове обнаружили коронавирус у 546 человек за сутки – рекордного количества людей.
- Концерт, посвященный Дню учителя, состоялся в городе 3 октября. На нем присутствовали около 2 тысяч человек.
- Оля Полякова призвала фанатов надеть защитные маски и соблюдать социальную дистанцию перед выступлением. Однако, судя по фото и видео, многие зрители проигнорировали ее.
- На сайте горсовета Харькова указано, что концерт организовала команда действующего мэра Геннадия Кернеса. Полякова ранее говорила, что событие является связанным с выборами.
- В Нацполиции сообщили об открытии уголовного производства из-за нарушения карантина.