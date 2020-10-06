Известная украинская певица Ирина Билык дала концерт в Харькове. Это произошло после скандала с Олей Поляковой, которая тоже выступила там после высокого количества больных коронавирусом за сутки.

Украинская певица Ирина Билык выступила с концертом в Харькове. Событие она сама анонсировала в инстаграм-сторис, а также видео с мероприятия опубликовали на странице канала "Труха.Харьков " в телеграме.

Стоит знать Не читайте новости: Оля Полякова прокомментировала скандальный концерт в Харькове – видео

Концерт Ирины Билык состоялся во Дворце студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого вчера, 5 октября. "Ирина Билык вслед за Поляковой покоряет Харьков", – написали в телеграм-канале.

Стоит отметить, что хоть Ирина и публиковала афишу мероприятия и приглашала на концерт, никаких фотографий или видео с события на личной странице певицы нет.



Ирина Билык приглашала на концерт накануне / Instagram-Stories / @bilyk_iryna

Что известно о концерте Оли Поляковой в Харькове?