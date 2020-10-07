Звезда комедии "Свингеры" и сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук уже неделю болеет коронавирусом. Сначала заболел муж актрисы Александр Божков, впоследствии те же симптомы болезни появились и у нее.

Как протекает болезнь актриса Анна Саливанчук рассказала изданию "КП в Украине".

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В начале заболевания актриса рассказывала о первых симптомах COVID-19. По ее словам, прежде всего у нее проявилась слабость, кашель и высокая температура.

Коронавирусное заболевание у актрисы длится уже семь дней. По состоянию на сегодня, как утверждает Анна, она себя плохо чувствует. Впрочем, температура уже несколько упала. Сейчас градусник достигает отметки 37,6, а не 39, как это было раньше. К счастью, новорожденный Никита и старший 5-летний сын Глеб здоровы.

Тошнота, ломота, недомогание. Пропали вкусы, запахи. Это самое отвратительное. Могла бы хоть шоколадкой себя побаловать, а так все на вкус бумага,

– призналась звезда "Свингеров".

Известно, что от COVID-19 знаменитость лечится парацетамолом и ношпой. Что касается горла, то она использовала "Тантум верде" и "Декатилен". Принимала витамины С и D.

Она также добавила, что медсестра ее семейного врача связалась с ней только через семь дней болезни. До этого актриса не могла получить квалифицированную помощь и вынуждена была обращаться в платную клинику.

Анна Саливанчук заметила, что во время того, как она заболела COVID-19, ее семейный врач был в отпуске, поэтому ей посоветовали идти в больницу и договариваться о встрече с другим врачом.

Недавно мне звонит медсестра моего семейного врача, через семь дней болезни, потому что ей только что пришел анализ, что я больна. Я говорю ей, что хотела бы, чтобы кто-то послушал мои легкие, потому что КТ я сделала, но легкие никто не слушал. На что мне ответили: "Мы не можем к вам прийти". А для чего тогда семейный врач существует? То есть человек может и умереть так,

– возмутилась Саливанчук.

Кроме этого, актриса ранее жаловалась, что чтобы сдать ПЦР-тест, приходится 5 дней ждать своей очереди. Кроме того, она отметила, что во время визита в клинику больные могут контактировать со здоровыми людьми и подвергать их опасности.