Голлівудський актор Скотт Едкінс знявся у шпигунському українському трилері "Спадок брехні". Стрічка вже вийшла на великий екран, а зірка бойовиків залюбки розповів про її зйомки та особисте життя.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Скотт Едкінс пригадав, як освідчився своїй коханій дружині Лізі. За його словами сталось це і турецькому Стамбулі, де він знімався у черговому бойовику. Роль в Скотта Едкінса була другорядною, тому він залюбки запросив красуню до країни.

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Освідчився актор на човні, коли він з коханою милувались красою морських пейзажів. Ще більшої романтичності додавав захід сонця.

"Так, я знімався у фільмі у Стамбулі. Я хотів їй освідчитись вже давно. Взяв із собою перстень, знаючи, що запропоную їй вийти заміж саме тоді. Вона приїхала, бо я тоді не був таким зайнятим на зйомках. Я орендував яхту. Навіть не яхту, гарне судно. Ми пливли вверх по ріці, шаманське, полуниці, шоколад... Я став на одне коліно і освідчився їй. І вона відповіла: "Так" (сміється)… Я щасливчик, що вона погодилась", – розповів Скотт Едкінс.

Цікаво, що жодних фото з освідчення чи весілля актор не публікує в мережі. Скотт Едкінс оберігає своїх рідних від зайвої уваги папараці і журналістів, тому на його інстаграм-сторінці є тільки спільне різдвяне фото з дружиною Лізою та донькою Кармел.

Скотт Едкінс з дружиною і донькою / Фото Instagram / @thescottadkins

Що відомо про шлюб Скотта Едкінса

Після весілля пара оселилась у невеличкому місті Бірмінгем, де всі змалку знають Скотта Едкінса. Тому захворіти зірковою хворобою ані сам актор, ані його двоє дітей не можуть.

"Моя дружина ніколи не мала особливого ставлення до цього (до акторської кар'єри Скотта, – 24 канал). Вона не має зіркової хвороби чи чогось подібного навіть у спілкуванні з акторами. Моя 9-річна донька така ж, як дружина. А сину поки 2, побачимо, що він скаже. Думаю, йому сподобається, що татко б'ється з іншими людьми у фільмах. Я вважаю, що це круто. А от дві жінки у моєму житті цим не переймаються", – поділився Скотт Едкінс.

Окрім цього, актор зізнався, що не стимулює дітей продовжувати його справу. Це, за словами Скотта Едкінса, буде їхній вибір. І, якщо таки діти захочуть бути акторами, зірковий татусь підтримає їх у цьому.